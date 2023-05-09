Парад Победы на Красной площади. Фоторепортаж
Парад на Красной площади начался в десять утра
На празднование Дня Победы в Москву прибыли лидеры семи стран — Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Белоруссии. Главы государств смотрели парад с центральной трибуны на Красной площади.
На фото: Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Председатель правительства России Михаил Мишустин
В параде приняли участие 125 единиц техники и около 10 тыс. военных, среди которых были участники спецоперации на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу
Сергей Шойгу приветствует военнослужащих, стоящих в строю на Красной площади
Военные музыканты сыграли во время парада более 30 произведений. Некоторые из последних звучали на Параде Победы 24 июня 1945 года, в том числе марш «Парад» Семена Чернецкого и два старинных русских марша — «Герой» и «Триумф победителей»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время парада на Красной площади в Москве
Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
В механизированной колонне были представлены в основном колесные машины: бронемашины семейства «Тайфун» и «Тигр», БМП-2М, зенитный ракетные комплексы С-400 и пусковые комплексы «Искандер-М» и «Ярс»
Военная техника во время парада. Репетиции с ее участием проводились 27 апреля, 4 и 7 мая
На параде с речью выступил Владимир Путин. Он заявил, что Россия отдает должное и помнит вклад в победу и всех народов СССР, и союзников на Западе и Востоке
На фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин после окончания парада возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»
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9 мая в Москве прошел парад в честь победы в Великой Отечественной войне. На празднование Дня Победы в столицу прибыли лидеры семи стран: президенты Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Белоруссии — Александр Лукашенко, Туркмении — Сердар Бердымухамедов, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.