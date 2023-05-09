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Парад Победы на Красной площади. Фоторепортаж

Появились кадры с парада Победы на Красной площади
На Красной площади прошел парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 125 единиц техники и около 10 тыс. военных, воздушной части не было. Кадры с парада — в репортаже РБК
Парад Победы на Красной площади. Фоторепортаж

Чтобы увидеть больше фото, нажмите на изображение.

9 мая в Москве прошел парад в честь победы в Великой Отечественной войне. На празднование Дня Победы в столицу прибыли лидеры семи стран: президенты Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Белоруссии — Александр Лукашенко, Туркмении — Сердар Бердымухамедов, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Теги
Андрей Любимов Андрей Любимов, Алексей Павлов
мультимедиа парад День Победы 9 Мая военный парад Вечный огонь Владимир Путин Красная площадь Москва ветераны ВОВ Великая Отечественная война ...
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