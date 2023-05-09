Парады победы в городах России. Фоторепортаж

В городах России прошли парады в честь Дня победы в Великой Отечественной войне — участие в них приняли свыше 55 тыс. человек и порядка 1,2 тыс. единиц техники, ранее сообщал министр обороны Сергей Шойгу. Многие регионы в этом году отказались от проведения шествий из соображений безопасности. В частности, парад не состоялся в Белгородской, Курской, Брянской, Липецкой областях, Крыму. В Кремле отмену парадов назвали прерогативой регионов. Как праздновали день победы в городах России — в фоторепортаже РБК