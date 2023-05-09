Парады победы в городах России. Фоторепортаж
В городах России прошли парады в честь Дня победы в Великой Отечественной войне — участие в них приняли свыше 55 тыс. человек и порядка 1,2 тыс. единиц техники, ранее сообщал министр обороны Сергей Шойгу. Многие регионы в этом году отказались от проведения шествий из соображений безопасности. В частности, парад не состоялся в Белгородской, Курской, Брянской, Липецкой областях, Крыму. В Кремле отмену парадов назвали прерогативой регионов. Как праздновали день победы в городах России — в фоторепортаже РБК
Военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Участниками парада стали около 4 тыс. человек, механизированная колонна состояла из более 80 единиц исторической и современной военной техники. На фото — бронетранспортер БТР-82А, зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и седельный тягач «Урал» 542301
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада в Санкт-Петербурге
Зрители перед началом парада на площади Тысячелетия в Казани
Парад прошел на фоне Казанского Кремля. По площади прошли военнослужащие, кадеты, курсанты и проехала боевая техника
Во Владивостоке торжественным маршем прошли более 1,8 тысячи военнослужащих, из которых около тысячи — военнослужащие Тихоокеанского флота
Участники военного парада во Владивостоке, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Парадный расчет общественного патриотического движения «Юнармия» во время военного парада в Новосибирске
Во время парада в Новосибирске проехало 32 единицы техники, механизированную колонну возглавил танк Т-34. На фото — бронетранспортеры БТР-82АМ
По брусчатке площади 1905 года в Екатеринбурге 9 мая промаршировали две тысячи человек. Также в параде Победы принимали участие экипажи современной и исторической военной техники
Ветеран Великой Отечественной войны во время парада в Екатеринбурге
Танк Т-34 во время парада в Чите, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Танк возглавил механизированную колонну
Ростов-на-Дону стал единственным городом Ростовской области, где не отменили парад Победы. Шествие состоялось на Театральной площади, в нем приняли участие военнослужащие воинских частей Южного военного округа, Южного округа войск Национальной гвардии, регионального ГУ МЧС, а также воспитанники кадетских корпусов Ростовской области
Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» во время парада в Ростове-на-Дону
В военном параде в Калининграде было представлено около 70 единиц военной техники. Механизированную колонну военного парада возглавил восстановленный специалистами Балтфлота танк Т-34, участвовавший в штурме города-крепости Кенигсберга (сейчас - Калининград) в апреле 1945 года
Участники военного парада в Якутске
Парада Победы в Севастополе, как и в Крыму, 9 мая не было. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал, решение об отмене приняло Министерство обороны. В городе состоялись другие праздничные мероприятия: в частности, арт-проект «Победный вальс», показ военно-исторических фильмов. На фото — военнослужащие во время возложения цветов и венков к мемориалу героической обороны Севастополя на площади Нахимова
Участники военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на площади Победы в Южно-Сахалинске. Маршем прошли около тысячи человек.
Военнослужащие парадных расчетов во время парада в Омске
В параде в Омске участвовала как современная военная техника, так и времен Великой Отечественной войны. Колонну возглавил танк Т-34
В параде на Красной площади в Москве приняли участие 125 единиц техники и около 10 тыс. военных, в том числе участники военной операции на Украине. Он прошел без авиационной части