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Парады победы в городах России. Фоторепортаж

Кадры с парадов победы в городах России

В городах России прошли парады в честь Дня победы в Великой Отечественной войне — участие в них приняли свыше 55 тыс. человек и порядка 1,2 тыс. единиц техники, ранее сообщал министр обороны Сергей Шойгу. Многие регионы в этом году отказались от проведения шествий из соображений безопасности. В частности, парад не состоялся в Белгородской, Курской, Брянской, Липецкой областях, Крыму. В Кремле отмену парадов назвали прерогативой регионов. Как праздновали день победы в городах России — в фоторепортаже РБК
Военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Участниками парада стали&nbsp;около 4 тыс. человек,&nbsp;механизированная колонна состояла&nbsp;из более&nbsp;80 единиц исторической и современной военной техники. На фото&nbsp;&mdash; бронетранспортер БТР-82А, зенитные ракетные системы С-400 &laquo;Триумф&raquo; и седельный тягач &laquo;Урал&raquo; 542301
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Участниками парада стали около 4 тыс. человек, механизированная колонна состояла из более 80 единиц исторической и современной военной техники. На фото — бронетранспортер БТР-82А, зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и седельный тягач «Урал» 542301

Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада в Санкт-Петербурге
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада в Санкт-Петербурге

Зрители перед началом парада на площади Тысячелетия в Казани
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Зрители перед началом парада на площади Тысячелетия в Казани

Парад прошел на фоне Казанского Кремля. По площади прошли военнослужащие, кадеты, курсанты и проехала боевая техника
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Парад прошел на фоне Казанского Кремля. По площади прошли военнослужащие, кадеты, курсанты и проехала боевая техника

Во Владивостоке торжественным маршем прошли более 1,8 тысячи военнослужащих, из которых около тысячи&nbsp;&mdash; военнослужащие Тихоокеанского флота
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Во Владивостоке торжественным маршем прошли более 1,8 тысячи военнослужащих, из которых около тысячи — военнослужащие Тихоокеанского флота

Участники военного парада во Владивостоке, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Участники военного парада во Владивостоке, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Парадный расчет общественного патриотического движения &laquo;Юнармия&raquo; во время военного парада&nbsp;в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Парадный расчет общественного патриотического движения «Юнармия» во время военного парада в Новосибирске

Во время парада в Новосибирске&nbsp;проехало&nbsp;32 единицы техники, механизированную колонну возглавил танк Т-34. На фото&nbsp;&mdash; бронетранспортеры БТР-82АМ
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Во время парада в Новосибирске проехало 32 единицы техники, механизированную колонну возглавил танк Т-34. На фото — бронетранспортеры БТР-82АМ

По брусчатке площади 1905 года в Екатеринбурге 9 мая&nbsp;промаршировали&nbsp;две тысячи человек. Также&nbsp;в параде Победы принимали участие экипажи современной и исторической военной техники
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По брусчатке площади 1905 года в Екатеринбурге 9 мая промаршировали две тысячи человек. Также в параде Победы принимали участие экипажи современной и исторической военной техники

Ветеран Великой Отечественной войны&nbsp;во время парада в Екатеринбурге
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Ветеран Великой Отечественной войны во время парада в Екатеринбурге

Танк Т-34 во время парада в Чите, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Танк возглавил механизированную колонну
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Танк Т-34 во время парада в Чите, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Танк возглавил механизированную колонну

Ростов-на-Дону стал единственным городом Ростовской области, где не отменили&nbsp;парад Победы. Шествие состоялось на Театральной площади, в нем приняли&nbsp;участие военнослужащие&nbsp;воинских частей Южного военного округа, Южного округа войск Национальной гвардии, регионального ГУ МЧС, а также воспитанники кадетских корпусов Ростовской области&nbsp;
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Ростов-на-Дону стал единственным городом Ростовской области, где не отменили парад Победы. Шествие состоялось на Театральной площади, в нем приняли участие военнослужащие воинских частей Южного военного округа, Южного округа войск Национальной гвардии, регионального ГУ МЧС, а также воспитанники кадетских корпусов Ростовской области 

Зенитный ракетный комплекс С-350 &laquo;Витязь&raquo; во время парада в Ростове-на-Дону
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» во время парада в Ростове-на-Дону

В военном параде в Калининграде было представлено около 70 единиц военной техники. Механизированную колонну военного парада возглавил восстановленный специалистами Балтфлота танк Т-34, участвовавший в штурме города-крепости Кенигсберга (сейчас - Калининград) в апреле 1945 года
Фото: Виталий Невар / ТАСС

В военном параде в Калининграде было представлено около 70 единиц военной техники. Механизированную колонну военного парада возглавил восстановленный специалистами Балтфлота танк Т-34, участвовавший в штурме города-крепости Кенигсберга (сейчас - Калининград) в апреле 1945 года

Участники военного парада&nbsp;в Якутске
Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Участники военного парада в Якутске

Парада Победы в Севастополе, как и в Крыму, 9 мая не было. Губернатор&nbsp;Севастополя Михаил&nbsp;Развожаев сказал, решение об отмене приняло Министерство обороны. В городе состоялись другие праздничные мероприятия: в частности, арт-проект &laquo;Победный вальс&raquo;, показ военно-исторических фильмов. На фото&nbsp;&mdash; военнослужащие во время возложения цветов и венков к мемориалу героической обороны Севастополя на площади Нахимова
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Парада Победы в Севастополе, как и в Крыму, 9 мая не было. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал, решение об отмене приняло Министерство обороны. В городе состоялись другие праздничные мероприятия: в частности, арт-проект «Победный вальс», показ военно-исторических фильмов. На фото — военнослужащие во время возложения цветов и венков к мемориалу героической обороны Севастополя на площади Нахимова

Участники военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на площади Победы в Южно-Сахалинске. Маршем&nbsp;прошли около тысячи&nbsp;человек.
Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Участники военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на площади Победы в Южно-Сахалинске. Маршем прошли около тысячи человек.

Военнослужащие парадных расчетов во время парада в Омске
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Военнослужащие парадных расчетов во время парада в Омске

В параде в Омске&nbsp;участвовала как современная военная техника, так и времен Великой Отечественной войны. Колонну возглавил&nbsp;танк Т-34
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

В параде в Омске участвовала как современная военная техника, так и времен Великой Отечественной войны. Колонну возглавил танк Т-34

В параде на Красной площади в Москве&nbsp;приняли&nbsp;участие 125 единиц техники и около 10 тыс. военных, в том числе участники военной операции на Украине. Он прошел без авиационной части
Фото: Андрей Любимов / РБК

В параде на Красной площади в Москве приняли участие 125 единиц техники и около 10 тыс. военных, в том числе участники военной операции на Украине. Он прошел без авиационной части

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Дарья Широкова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
мультимедиа военный парад ветераны ВОВ Великая Отечественная война 9 Мая День Победы парад города
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