Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплаты ₽10 тыс. на детей

Министерство указало на то, что услугу удалось запустить в кратчайшие сроки после подписания Путиным указа о дополнительных мерах поддержки населения. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) объявило о запуске онлайн-сервиса, с помощью которого можно подать заявку на оформление единоразовой выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от трех до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минкомсвязи отметили, что услуга была запущена в кратчайшие сроки после подписания указа президентом Владимиром Путиным о дополнительных выплатах семьям с детьми.

Подать заявку на оформление выплаты можно по электронному адресу posobie16.gosuslugi.ru. Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября текущего года.

В ведомстве напомнили, что ранее в рамках социальной поддержки семей с детьми на портал Госуслуг была выведена услуга по подаче россиянами заявления на ежемесячную дополнительную выплату в 5 тыс. руб. на детей в возрасте до трех лет. Эта мера поддержки действует в течение трех месяцев (с апреля по июнь), однако подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября.