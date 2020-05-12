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Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплаты ₽10 тыс. на детей

Министерство указало на то, что услугу удалось запустить в кратчайшие сроки после подписания Путиным указа о дополнительных мерах поддержки населения. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) объявило о запуске онлайн-сервиса, с помощью которого можно подать заявку на оформление единоразовой выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от трех до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минкомсвязи отметили, что услуга была запущена в кратчайшие сроки после подписания указа президентом Владимиром Путиным о дополнительных выплатах семьям с детьми.

Подать заявку на оформление выплаты можно по электронному адресу posobie16.gosuslugi.ru. Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября текущего года.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В ведомстве напомнили, что ранее в рамках социальной поддержки семей с детьми на портал Госуслуг была выведена услуга по подаче россиянами заявления на ежемесячную дополнительную выплату в 5 тыс. руб. на детей в возрасте до трех лет. Эта мера поддержки действует в течение трех месяцев (с апреля по июнь), однако подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября.

Накануне, 11 мая, Владимир Путин в рамках обращения к населению объявил о новых мерах поддержки граждан и экономики. Среди прочего глава государства сообщил о едино разовой выплате по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от трех до 16 лет. По словам президента, в общей сложности такую поддержку получат 22 млн российских детей. Он уточнил, что эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введенные меры поддержки для семей с детьми.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Также Путин установил выплаты в размере 5 тыс. руб. на три месяца (с апреля по июнь) всем российским семьям, которые имеют детей в возрасте до трех лет. То есть не только тем, кто имеет право на материнский капитал. Помимо этого, президент вдвое увеличил пособие по уходу за детьми (теперь оно составляет 6 тыс. 751 руб.) и установил выплату по ½ от прожиточного минимума на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей. «По 3 тыс. руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положено семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трех месяцев», — добавил Путин.

Материал дополняется

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минкомсвязь, интернет-сервис
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