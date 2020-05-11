Минтруд назвал число получателей новых выплат на детей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Почти 22 млн российских детей могут получить единовременную выплату 10 тыс. руб., назначенную в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении Минтруда, потупившем в РБК.

Материальная помощь положена на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. «Помощь назначается по заявлению родителей, дети которых попадают в указанную возрастную категорию. Единовременные выплаты будут перечисляться с 1 июня», — говорится в сообщении.

Кроме того, 1,7 млн российских семей смогут воспользоваться ежемесячной выплатой на детей до трех лет за апрель, май и июнь. Ее размер составит 5 тыс. руб.

Чтобы получить денежную помощь, родителям нужно с 12 мая подать заявление на портале Госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Оформить выплату на ребенка можно будет до 1 октября 2020 года, при этом право на ее получение должно возникнуть не позже 1 июля 2020 года.