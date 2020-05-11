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Минтруд назвал число получателей новых выплат на детей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Почти 22 млн российских детей могут получить единовременную выплату 10 тыс. руб., назначенную в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении Минтруда, потупившем в РБК.

Материальная помощь положена на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. «Помощь назначается по заявлению родителей, дети которых попадают в указанную возрастную категорию. Единовременные выплаты будут перечисляться с 1 июня», — говорится в сообщении.

Кроме того, 1,7 млн российских семей смогут воспользоваться ежемесячной выплатой на детей до трех лет за апрель, май и июнь. Ее размер составит 5 тыс. руб.

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Чтобы получить денежную помощь, родителям нужно с 12 мая подать заявление на портале Госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Оформить выплату на ребенка можно будет до 1 октября 2020 года, при этом право на ее получение должно возникнуть не позже 1 июля 2020 года.

По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, на финансирование этих выплат будет направлено из бюджета почти 225 млрд руб. Пособия не будут облагаться налогами и учитываться при назначении других мер социальной поддержки.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее 11 мая во время телеобращения к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет назначена единоразовая выплата 10 тыс. руб. Позже глава государства подписал указ, в котором также установил дополнительное ежемесячное пособие 5 тыс. руб. с апреля по июнь для семей, воспитывающих детей до трех лет.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, выплаты, дети
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