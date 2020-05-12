Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми

Выплату получат только граждане России, проживающие на территории страны. Ребенок при этом также должен иметь российское гражданство

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать.

Электронное заявление должен подать родитель или усыновитель ребенка, которому исполнилось от трех до 16 лет. Выплата полагается россиянам, проживающим на территории страны. Ребенок при этом также должен иметь российское гражданство.

Для получения выплаты нужно оформить электронное заявление на портале госуслуг. Для этого понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или данные из него, другие же документы при этом не нужны.

Информацию о всех детях можно будет указать в одном заявлении. В нем же надо будет сообщить реквизиты своего банковского счета, в том числе его 20-значный номер, БИК и номер корреспондентского счета. Номер банковской карточки при этом не подойдет.

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