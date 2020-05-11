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Сайт Госуслуг рухнул после выступления Путина и обещания выплат на детей

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Портал государственных услугстолкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.

У сайта не работает веб-версия, он также не открывает через браузер с мобильных устройств. Пользователи приложения «Госуслуги» для операционных систем Android и iOS сообщают о проблемах с авторизацией в системе и непрерывной загрузке.

Как сообщили РБК в пресс-службе компании «РТ Лабс» (дочернее предприятие «Ростелекома», оператор сайта госуслуг), «возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг в связи с возросшей нагрузкой». Сайт не выдержал обращений россиян за материальной помощью.

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<p>Владимир Путин</p>

Путин объявил о введении с 1 июня в стране единовременных выплат на детей с 3 до 16 лет в качестве новых мер поддержки при пандемии коронавируса. С этой даты по заявлению будет произведена единоразовая выплата в 10 тыс. руб. Обратиться за помощью можно дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда. Кроме того, президент подписал указ, в соответствии с которым семьи, воспитывающие детей в возрасте до трех лет, получат в апреле, мае и июне дополнительно по 5 тыс. руб. на ребенка. Ранее на выплату могли рассчитывать семьи, имеющие право на материнский капитал.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Госуслуги, Владимир Путин, сайт
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