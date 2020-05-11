Дочка «Ростелекома» назвала причину сбоя на Госуслугах

Кратковременная недоступность портала Госуслуг была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений. Об этом РБК сообщили в в пресс-службе компании «РТ Лабс» (дочернее предприятие «Ростелекома», оператор сайта).

В настоящий момент портал работает в нормальном режиме.

Ранее 11 мая пользователи столкнулись с невозможностью воспользоваться сайтом, из-за того, что он перестал отвечать на запросы. О проблемах также сообщали пользователи мобильных приложений «Госуслуги».

Сайт прекратил работу после телеобращения президента Владимира Путина, в ходе которого он объявил о новых мерах господдержки семей в период эпидемии коронавируса. В частности, глава государства заявил о единовременной выплате в 10 тыс. руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Также он пообещал дополнительные выплаты по 5 тыс. руб. на детей до трех лет в течение трех месяцев месяцев — апреля, мая и июня. Оформить выплаты можно с 12 мая через портал Госуслуг.