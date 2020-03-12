Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу

Распространение новой коронавирусной инфекции помешало финальному этапу подготовки совместной миссии по отправке марсохода «ЭкзоМарс», сообщили в «Роскосмосе»

Посадочная платформа миссии «ЭкзоМарс-2020» (Фото: Rogozin / Twitter)

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Стороны вынуждены были признать, что во время заключительного этапа подготовки миссии «ЭкзоМарс» ход работ был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы», — сообщили в «Роскосмосе».

Изначально запуск миссии был намечен на 2020 год.

По словам главы российской госкорпорации Дмитрия Рогозина, эпидемия коронавируса «практически остановила возможность рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия». Он отметил, что запуск был перенесен в первую очередь из-за требований максимальной надежности.