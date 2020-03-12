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Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу

Распространение новой коронавирусной инфекции помешало финальному этапу подготовки совместной миссии по отправке марсохода «ЭкзоМарс», сообщили в «Роскосмосе»
Посадочная платформа миссии «ЭкзоМарс-2020» (Фото: Rogozin / Twitter)

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Стороны вынуждены были признать, что во время заключительного этапа подготовки миссии «ЭкзоМарс» ход работ был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы», — сообщили в «Роскосмосе».

Изначально запуск миссии был намечен на 2020 год.

По словам главы российской госкорпорации Дмитрия Рогозина, эпидемия коронавируса «практически остановила возможность рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия». Он отметил, что запуск был перенесен в первую очередь из-за требований максимальной надежности.

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Руководитель ЕКА Ян Вёрнер в свою очередь указал, что накопленные за время работы знания позднее «позволят завершить оставшиеся работы в возможно короткие сроки». «Мы хотим убедиться в том, что на 100% уверены в успешной реализации миссии. Мы не допускаем ни малейшей вероятности ошибки», — сказал он.

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Марсоход, который участвует в миссии, назвали «Розалинд Франклин» (Rosalind Franklin). Он может бурить поверхность Марса и проникать в его подповерхностный слой. Он также оснащен миниатюрной лабораторией для поиска следов жизни. Ранее аппарат успешно прошел заключительные термовакуумные испытания во Франции, сообщили в «Роскосмосе».

В начале февраля стало известно, что «Ростех» и «Роскосмос» из-за коронавируса не поедут на выставку Singapore Airshow. В последней позже, однако, назвали другую причину, объяснив отказ ехать «плотным графиком».

Несмотря на эпидемию, организаторы выставки отменять ее все же не стали, однако решили не проводить саммит представителей международных организаций, которые контролируют работу воздушного транспорта.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Марс, космический корабль
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