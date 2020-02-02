«Роскосмос» объяснил отказ ехать на Singapore Airshow

Госкорпорация «Роскосмос» не поедет на международную выставку Singapore Airshow из-за нехватки времени. Об этом рассказали РБК в пресс-службе компании.

«Участие представителей Госкорпорации «Роскосмос» в Singapore Airshow не было запланировано из-за плотного графика», — говорится в сообщении.

Ранее, 2 февраля, стало известно, что «Ростех» и «Роскосмос» не поедут на Singapore Airshow. Одной из причин отказа от участия в выставке называлось отсутствие гарантий безопасности от заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV со стороны организаторов мероприятия.

В Сингапур не поедут топ-менеджеры госкорпораций, руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), холдинга «Вертолеты России» и «Рособоронэкспорта».