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«Роскосмос» объяснил отказ ехать на Singapore Airshow

Госкорпорация «Роскосмос» не поедет на международную выставку Singapore Airshow из-за нехватки времени. Об этом рассказали РБК в пресс-службе компании.

«Участие представителей Госкорпорации «Роскосмос» в Singapore Airshow не было запланировано из-за плотного графика», — говорится в сообщении.

Ранее, 2 февраля, стало известно, что «Ростех» и «Роскосмос» не поедут на Singapore Airshow. Одной из причин отказа от участия в выставке называлось отсутствие гарантий безопасности от заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV со стороны организаторов мероприятия.

«Ростех» и «Роскосмос» не поедут на Singapore Airshow из-за коронавируса
Политика

В Сингапур не поедут топ-менеджеры госкорпораций, руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), холдинга «Вертолеты России» и «Рособоронэкспорта».

При этом отмечалось, что на выставке будут присутствовать несколько десятков технических специалистов из России.

Singapore Airshow — проводимая раз в два года международная авиакосмическая выставка. Она дебютировала в 2008 году.

По данным ТАСС, на последней выставке в 2018 году российская экспозиция была представлена моделями и макетами военных и гражданских летательных аппаратов, а также спутников. В частности, ОАК показала бомбардировщик Су-34, истребители Су-30СМ, Су-35С и МиГ-29К/КУБ, самолеты Як-130, Як-152, Бе-103, Бе-200, МС-21 и его пилотажный тренажер.

Теги: «Роскосмос», новости РБК, авиашоу, Сингапур
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