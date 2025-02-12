Билеты на фестивали подорожали из-за требований безопасности и гонораров

Стоимость билетов на фестивали в 2024 году выросла более чем в 1,5 раза. На это повлияли возросшие гонорары артистов, высокий спрос, расходы на организацию более технологичных шоу и обеспечение безопасности

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Билеты на фестивали в России по итогам 2024 года подорожали на 75%. Об этом РБК рассказала гендиректор одного из крупнейших билетных сервисов Kassir.ru Елена Глуховская (входит в топ-3 игроков рынка по объему продаж). Средняя стоимость такого билета по стране превысила 2 тыс. руб. При этом совокупно продажи билетов на фестивали за год выросли на 125% в деньгах (в натуральном выражении компания динамику не раскрыла). В данных учитывались преимущественно музыкальные фестивали, а также посвященные экстремальным видам спорта, гастрономические и другие.

Вторым направлением по темпам роста спроса в 2024 году стали спортивные соревнования, отмечает Глуховская. Продажи на турниры в 2024 году в деньгах выросли на 100%, при этом средняя стоимость билетов сократилась на 9%, до 592 руб. за билет.

Как изменился спрос на другие развлечения

Большинство других сегментов развлечений столь заметного роста продаж и стоимости билетов в 2024 году не продемонстрировали, свидетельствуют данные агрегаторов.

Рынок концертов в России, по данным Kassir.ru, относительно стабилен. Количество проданных билетов год к году выросло на 10%, а средняя стоимость увеличилась всего на 7%, до 2524 руб. У МТС Live (владеет агрегатором Ticketland и платформой Ticketscloud) продажи билетов на концерты и музыкальные шоу за год прибавили 21% в штуках, средняя цена составила 2196 руб. Еще один крупный агрегатор — «Яндекс Афиша» — свою аналитику не предоставил.

Спрос на театры в 2024 году также прибавил всего 10% в штуках, а стоимость билетов увеличилась на 7%, до 2265 руб., констатируют в МТС Live. В Kassir.ru данные по продажам в натуральном выражении не приводят, но уточняют, что средний чек на театральные постановки вырос на 6%, до 2030 руб.

Количество проданных билетов в музеи на сайте Kassir.ru увеличилось на 11%. При этом средняя цена прибавила 28% и достигла 397 руб. В МТС Live аналитикой по музеям не располагают, но уточняют, что количество проданных билетов на экскурсии в целом выросло за год на 36%.

Почему подорожали фестивали

Фестивальный рынок в России развивается с «невероятной скоростью», конкуренция усиливается, и организаторам становится необходимо выделяться, комментирует статистику Глуховская. Значительные инвестиции направляются в усовершенствование формата, улучшение инфраструктуры, а также повышение уровня безопасности мероприятий. «Одновременно растут гонорары артистов, а также издержки на аренду, логистику и оборудование, — отмечает Глуховская. — Чтобы покрыть увеличивающиеся расходы, организаторы вынуждены прибегать к повышению цен на билеты. Повышенный спрос позволяет это сделать».

Популярность фестивалей фиксирует и МТС Live. По их информации, количество таких мероприятий в 2024 году выросло на 30,5% по сравнению с 2023-м. «Входной» на один день достиг значения 2324 руб., а абонемент на несколько дней — почти 9 тыс. руб.

Организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич рост стоимости билетов на фестивали связывает с серьезным усилением продакшена и технического обеспечения мероприятий. Кроме того, оставшиеся на рынке и активно выступающие артисты повысили свои гонорары, добавляет эксперт. Продажи билетов на концерты и особенно в театры, в свою очередь, замедлились в росте, потому что «вышли на плато», резюмирует Бабич.

На стоимости билетов могло сказаться «стандартное инфляционное влияние», считает эксперт сферы культуры Евгений Сафронов. Рост билетного рынка в целом, по его словам, сейчас действительно заметен, однако «невероятная» динамика отдельных сегментов вызывает вопросы к методике подсчета. «С другой стороны, хорошо известны случаи, когда крупные мероприятия-лидеры в одиночку поднимали параметры отрасли — возможно, речь идет об этом, хотя я затрудняюсь назвать такое мероприятие в прошедшем году», — добавил Сафронов.

Как изменился спрос на развлечения О том, что расходы граждан на развлечения в целом в 2024 году выросли почти на четверть, ранее сообщал «Яндекс». Средний чек, куда часто входили сразу несколько билетов на развлекательные мероприятия, в 2024 году составил 3726 руб., что на 25% выше, чем в 2023-м. По данным МТС Live, средняя цена билетов на развлечения в 2024 году составила 2049 руб., в то время как в 2023 году этот показатель был на уровне 1853 руб.

Какие еще тренды отмечают участники рынка

Российский концертный рынок смог окончательно адаптироваться и переключиться на продвижение российских исполнителей, считает Глуховская. По числу проданных билетов среди эстрадных исполнителей абсолютное лидерство у тура группы «Руки вверх». Далее следуют рэпер Баста, Григорий Лепс, Shaman, Anna Asti и Holidayboy.

Директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин, в свою очередь, напоминает, что в прошлом году начали возобновляться туры в Россию иностранных артистов, в частности из Южной Кореи. В топ-5 мероприятий, по данным сервисов МТС Live, вошли новогоднее представление в Кремле «Новогоднее путешествие в Заполярье», мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», концерты стендап-тура Сергея Орлова «Переходный возраст», а также мюзиклы «Мамма мимо! или Мюзикл пошел не так» и «Последняя сказка».