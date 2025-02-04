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Эксклюзив

МТС откроет концертный зал в здании Варшавского вокзала в Петербурге

МТС откроет новый концертный зал в Петербурге в здании бывшего Варшавского вокзала. Ранее компания уже пыталась запустить «МТС Live Холл» на Приморском проспекте, но площадка не пользовалась популярностью и была продана «Газпрому»
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Компания МТС Live — «дочка» МТС, отвечающая за развлекательные активы, — откроет концертную площадку в историческом здании Варшавского вокзала в Петербурге. Об этом РБК сообщили два источника на медиарынке и подтвердили в самой компании.

По словам источников, МТС взяла помещение в долгосрочную аренду для своей сети «МТС Live Холл» взамен закрывшейся прошлым летом одноименной площадки на Приморском проспекте, которую выкупил «Газпром». Тогда «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов писал, что концертное пространство не пользовалось в городе большой популярностью, а стоимость покупки актива «Газпромом» была ниже рыночной и не превышала 100 тыс. руб. за квадратный метр.

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В МТС подтвердили планы открытия концертного зала в историческом здании Варшавского вокзала. Он появится на месте бывшего зала «Главная сцена» площадью более 2,5 тыс. кв. м и будет рассчитан на 2,5 тыс. зрителей. Договор на аренду помещения заключен на семь лет. Стоимость инвестиций в компании раскрывать не стали, но уточнили, что пространство будет модернизировано и оснащено современным оборудованием. В дальнейшем МТС Live планирует сдавать площадку в аренду организаторам мероприятий, а также корпоративным и частным клиентам. Развитием пространства будет заниматься та же команда, которая прежде управляла «МТС Live Холл» на Приморском проспекте.

Варшавский вокзал был построен в середине XIX века, чтобы обеспечить сообщение города с резиденцией царя в Гатчине. К 1862 году железная дорога от Петербурга протянулась до Варшавы, а отдельная ветка шла в Пруссию. Первый железнодорожный вокзал, соединивший Россию с Европой, прекратил работу в качестве транспортного узла в 2001 году. Сейчас в здании Варшавского вокзала находится пространство Vokzal 1853, которое занимает 34 тыс. кв. м и позиционирует себя как крупнейший фуд-молл в России и Европе. По словам представителя МТС Live, фуд-молл в здании останется. РБК направил запрос в пресс-службу Vokzal 1853 и управляющей зданием компании «Адамант».

С момента закрытия непосредственно Варшавского вокзала на его базе долгое время работал клуб «Зал ожидания», напоминает организатор Международного форума концертной индустрии Colisium Сергей Бабич. Он наряду с еще четырьмя клубами — А2, «Аврора», «Космонавт» и «ГлавClub» — составлял пятерку ключевых точек притяжения петербургской публики. «Сейчас «ГлавClub» закрыт, у «Космонавта» сетка достаточно плотно загружена, а А2 и «Аврора» принадлежат одному владельцу и особо не конкурируют, — объясняет Бабич. — В этих условиях, а также с учетом выгодного транспортного расположения Варшавского вокзала у метро «Балтийская» у МТС Live есть все шансы привлечь городскую публику».

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Фото:Евгения Новоженина / РИА Новости

Выбранная МТС площадка достаточно большая, удобно расположена у метро и имеет бесплатную парковку, рассуждает медиаэксперт Евгений Сафронов. Среди минусов он отмечает некоторые конструктивные особенности пространства, в числе которых невысокий потолок. «Но это мелочи, спрос на такие площадки в столицах всегда высок, так что проект выглядит весьма перспективно», — добавляет Сафронов.

МТС Live развивает сеть собственных концертных площадок с 2021 года, когда было подписано соглашение с международным выставочным центром «Екатеринбург ЭКСПО», концертный зал на территории которого теперь называется «МТС Live Холл». Сейчас компания насчитывает шесть площадок в управлении с собственным неймингом, среди которых одноименные концертные залы в Москве, Нижнем Новгороде, Воронеже и Челябинске. В числе активов МТС Live также находящийся в долгосрочной аренде московский театр МДМ и открытый в декабре 2024 года «Театр на Цветном».

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МТС концерты Варшавский вокзал Санкт-Петербург
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