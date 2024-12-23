«Яндекс Афиша»: развлечения в России подорожали на 25% за год

Развлечения в России подорожали на четверть за год

Средний чек на один или несколько билетов вырос на 25% за год, до 3726 руб.; сильнее всего подорожали выставки. Несмотря на это, продажи росли, а чаще всего россияне брали билеты на концерты и в театры

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В 2024 году развлечения в среднем подорожали на четверть, следует из отчета «Яндекс Афиши» (есть у РБК).

Средний чек, куда часто входили сразу несколько билетов на развлекательные мероприятия, в 2024 году составил 3726 руб. Это на 25% выше, чем в 2023-м. Тогда по сравнению с 2022 годом средняя сумма выросла на 21%.

Самый высокий средний чек оказался у елок: аналитики объяснили это тем, что такие мероприятия часто посещают всей семьей. Средняя стоимость подобных походов выросла на 15%, до 6050 руб.

Сильнее всего за год подорожали билеты на выставки: средний чек в этом сегменте увеличился на 31%, до 1453 руб. По оценке «Яндекс Афиши», это во многом связано с активным развитием новых форматов — мультимедийных выставок, мероприятий в форматах дополненной и виртуальной реальности и прочего.

Подорожали и другие виды активностей, в частности билеты

в кино — в среднем на 22%, до 894 руб.;

в театры — на 18%, до 4151 руб.;

на спортивные мероприятия — на 17%, до 1732 руб.;

на концерты — на 11%, до 4907 руб. (наименее заметное подорожание за год, как отметили аналитики).

Подешевели только билеты на стендап — в среднем на 14%, до 4097 руб.

Больше всего на развлечения традиционно тратят в Москве и Санкт-Петербурге: билеты на многие мероприятия там стоят в несколько раз дороже, чем в других регионах. Активнее всего россияне покупают билеты осенью.

Несмотря на рост цен, россияне стали чаще ходить в театр и на концерты, подсчитали аналитики сервиса. Так, в этом году через «Яндекс Афишу» было продано 21 млн билетов, что на 22,2% больше, чем в прошлом. Еще 6,5 млн площадка продала через сторонние сервисы, что также больше прошлогоднего показателя на 13,2%.

Половина продаж (указаны доли в денежном выражении) пришлись на концерты, еще 26% — на билеты в театр, а на продажи билетов в кинотеатры — только 7%.

Еще 6% продаж пришлось на стендап, 5% — на елки. Оставшиеся 6% средств были выручены от продаж билетов на спортивные мероприятия, выставки, катки и другие события.