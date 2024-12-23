 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Итоги 2024 ,  
0 

Развлечения в России подорожали на четверть за год

«Яндекс Афиша»: развлечения в России подорожали на 25% за год
Сюжет
Итоги 2024
Средний чек на один или несколько билетов вырос на 25% за год, до 3726 руб.; сильнее всего подорожали выставки. Несмотря на это, продажи росли, а чаще всего россияне брали билеты на концерты и в театры
Яндекс YDEX ₽3 801,5 +3,2% Купить
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В 2024 году развлечения в среднем подорожали на четверть, следует из отчета «Яндекс Афиши» (есть у РБК).

Средний чек, куда часто входили сразу несколько билетов на развлекательные мероприятия, в 2024 году составил 3726 руб. Это на 25% выше, чем в 2023-м. Тогда по сравнению с 2022 годом средняя сумма выросла на 21%.

Самый высокий средний чек оказался у елок: аналитики объяснили это тем, что такие мероприятия часто посещают всей семьей. Средняя стоимость подобных походов выросла на 15%, до 6050 руб.

Сильнее всего за год подорожали билеты на выставки: средний чек в этом сегменте увеличился на 31%, до 1453 руб. По оценке «Яндекс Афиши», это во многом связано с активным развитием новых форматов — мультимедийных выставок, мероприятий в форматах дополненной и виртуальной реальности и прочего.

Подорожали и другие виды активностей, в частности билеты

  • в кино — в среднем на 22%, до 894 руб.;
  • в театры — на 18%, до 4151 руб.;
  • на спортивные мероприятия — на 17%, до 1732 руб.;
  • на концерты — на 11%, до 4907 руб. (наименее заметное подорожание за год, как отметили аналитики).

Подешевели только билеты на стендап — в среднем на 14%, до 4097 руб.

Сервисы знакомств — РБК: «Дейтинг — самая дешевая возможность развлечься»
Технологии и медиа
Фото:Александр Легкий / Global Look Press

Больше всего на развлечения традиционно тратят в Москве и Санкт-Петербурге: билеты на многие мероприятия там стоят в несколько раз дороже, чем в других регионах. Активнее всего россияне покупают билеты осенью.

Несмотря на рост цен, россияне стали чаще ходить в театр и на концерты, подсчитали аналитики сервиса. Так, в этом году через «Яндекс Афишу» было продано 21 млн билетов, что на 22,2% больше, чем в прошлом. Еще 6,5 млн площадка продала через сторонние сервисы, что также больше прошлогоднего показателя на 13,2%.

Половина продаж (указаны доли в денежном выражении) пришлись на концерты, еще 26% — на билеты в театр, а на продажи билетов в кинотеатры — только 7%.

Еще 6% продаж пришлось на стендап, 5% — на елки. Оставшиеся 6% средств были выручены от продаж билетов на спортивные мероприятия, выставки, катки и другие события.

Читайте РБК в Telegram.

Госдеп США призвал граждан немедленно уехать из Белоруссии

Глава «Союзмультфильма» рассказала о работе над российским ответом Marvel

В Японии разработают прототип лунного поселения

Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой

Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
развлечения рост цен кино кинотеатры концерты театр
Материалы по теме
Расходы россиян на развлечения выросли зимой минимум на 30%
Технологии и медиа
В России пачка сливочного масла 180 г подорожала на 24% за год
Общество
Искусственные елки подорожали в Москве на 20% за год
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
«Аэрофлот» установил фиксированную скидку 50% на детские билеты по РоссииОбщество, 13:22
Лукашенко заявил, что Европа не сможет обойтись без России и БелоруссииПолитика, 13:20
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:19
WP узнала, что в Киеве стали больше верить в окончание конфликтаПолитика, 13:18
В Усть-Луге заработал портовый терминал по перевалке аммиакаОтрасли, 13:16
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 13:07
Трамп продолжил усиливать свою криптокоманду. Как он поддержал биткоинКрипто, 13:04
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Песков не стал отвечать, каким будет обращение Путина на Новый годПолитика, 13:04
Фестиваль Дмитрия Шостаковича пройдет в Красноярской филармонииПресс-релиз, 13:02
DLBI рассказал о новой схеме кражи аккаунтов на «Госуслугах»Общество, 13:02
Какие торговые центры откроются в Москве в 2025 годуНедвижимость, 12:58
Что изменилось для водителей в 2024 году. Законы, штрафы, камерыАвто, 12:53
СК назвал причину ДТП с пожарной машиной и 15 пострадавшими в МосквеОбщество, 12:52
Пловец Лифинцев заявил, что его порадовал запрет на интервью на ЧМСпорт, 12:52