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«Яндекс» возродит фестивали Comic Con и «Игромир»

«Ъ»: «Яндекс» станет организатором фестивалей Comic Con и «Игромир»
Осенью 2025 года фестивали «Комиккон» и «Игромир» планирует провести «Яндекс», пишет «Ъ». Компания выкупила товарные знаки «Игромир», Comic Сon, «Комиккон» и COMICCON за 20,6 млн руб. каждый
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Яндекс» выкупил права на фестивали Comic Сon и «Игромир» и планирует провести их осенью 2025 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сейчас начнем формировать программу фестиваля, вести переговоры с партнерами, производителями контента, холдингами и спонсорами», — сообщили в «Яндексе».

Comic Сon — это фестиваль по поп-культуре и комиксам, «Игромир» — крупнейшая выставка-фестиваль компьютерных игр. Выставка «Игромир» впервые состоялась осенью 2006 года, Comic Сon Russia проводился совместно с ней с 2014 года. С 2011 года мероприятия проводились в «Крокус Экспо». В 2019 году их посетили 183 тыс. человек, стенды представили 200 компаний, в том числе такие создатели игр, как Microsoft, Gigabyte, CD Projekt RED и Kojima Productions. В 2020 году фестиваль перенесли на 2021-й из-за пандемии, после — на 2022-й, но мероприятия так и не состоялись.

Главными тематиками предстоящего фестиваля могут стать сюжеты игры Atomic Heart (студии Mundfish) и фантастического романа Ника Перумова «Алмазный меч, деревянный меч», считают источники «Ъ» на видеоигровом рынке. Они также выразили уверенность в отсутствии проблем с привлечением посетителей, так как доверие к «Игромиру» и Comic Сon аудитория уже сформировала.

Согласно сведениям на Федресурсе, 29 января ООО «Яндекс» получило права на товарные знаки «Игромир», Comic Сon, «Комиккон» и COMICCON за 20,6 млн руб. каждый и выкупило домен Comiccon.ru в рамках процедуры банкротства ООО «КРИ».

РБК обратился за комментарием в пресс-службы «Яндекса» и ООО «КРИ».

До этого организатором выставок Comic Con Russia и «Игромир» была ООО «КРИ» — компания зарегистрирована в 2004 году. Ее учредители — Владимир Ельцов (22,5%), Сергей Орловский (22,5%), Владимир Кудр (13,28%), Александр Федоров (10%), Дмитрий Архипов (9,22%) и ООО «Оливин-ИТ» (22,5%). По итогам 2022 года выручка компании составила 1,08 млн руб., чистый убыток — 5,46 млн руб.

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Фото:Бери заряд

После начала военной операции на Украине акционеры ООО «КРИ» рассматривали возможность прекращения бизнеса в России из-за того, что ожидали отказы зарубежных компаний от участия в выставках, сообщали источники «Ъ». Одновременно стартовала процедура банкротства компании. Соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы поступил от продавца аудио- и видеотехники ООО «ДИС-3». Компания утверждала, что оплатила взнос за участие в «Игромире» в 2021 году и не может его вернуть после отмены мероприятия. Покупкой ООО «КРИ» интересовалась МТС, но отказалась после ухода из России иностранных брендов, писал «Ъ».

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