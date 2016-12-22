Пентагон заявил о подготовке к кибератаке «терабайт смерти»

Военное ведомство США сталкивается со все более совершенными и массированными атаками хакеров, рассказал представитель Пентагона Алан Линн. Американские военные полагают, что скоро они столкнутся с атакой «терабайта смерти»

Центр кибер-безопасности армии США на базе ВВС Петерсон (Фото: Rick Wilking / Reuters)

Хакеры увеличивают число атак на военную инфраструктуру США, одновременно изобретая новые методы нападений, заявил глава управления оборонных информационных систем Минобороны США, генерал-лейтенант Алан Линн, сообщает пресс-служба Пентагона.

По словам Линна, чье ведомство обеспечивает киберзащиту сетей Пентагона, объем атак увеличивается регулярно и в разы. Так, еще несколько лет назад трафик во время атак достигал уровня одного — двух гигабайт. В настоящее время военному ведомству приходится отражать атаки масштабом ​600 гигабайт. Кроме того, хакеры изобретают «различные новые способы проведения атак, о которых раньше мы не могли и подумать», отметил генерал-лейтенант.

​«Теперь то, что можно назвать «терабайтом смерти» — «терабайт смерти», — надвигается на нас. Мы готовы к этому, так как знаем, что он наступит. Это только вопрос времени, когда мы с ним столкнемся», — заявил Линн.

Высокопоставленный офицер Пентагона одновременно отметил, что с ростом числа кибернападений растет и информационная инфраструктура военного ведомства, которую должно защищать его управление. Сейчас, по его словам, в нее входит 3,2 млн пользователей. Все они нуждаются в защите и технической поддержке. «Каждую секунду, каждую минуту что-то происходит, так что ты не можешь отвлечься от этого», — описал он ситуацию.

При этом Линн добавил, что его ведомство пока в силах справляться с растущей угрозой. «Мы проводим отличную работу, но уровень атак, с которыми мы столкнулись, поразил нас. И я все еще продолжаю удивляться, насколько они были тяжелыми для нас», — рассказал он.

О растущей угрозе Линн рассказал во время общения с журналистами, которое прошло в Вашингтоне. Мероприятие было организовано Ассоциацией по электронике и коммуникациям для Вооруженных сил (AFCEA).

Вашингтон неоднократно обвинял в организации кибератак на американскую инфраструктуру хакеров из России, Ирана и КНДР. В декабре Белый дом заявил, что вирус WannaCry, поразивший миллионы устройств по всему миру в мае 2017 года, был создан в Северной Корее. В администрации президента США заявили, что связь вируса с северокорейскими хакерами была подтверждена как спецслужбами, так и крупнейшими IT-компаниями. Россия в свою очередь была обвинена в том, что использовала кибератаки для вмешательства в ход выборов в США. В частности, российских хакеров заподозрили в попытках проникнуть в электронную систему регистрации избирателей. Кроме того, летом Россия была названа источником кибератак на американские АЭС.

В конце ноября в Канаде был задержан хакер Карим Баратов, уроженец Казахстана. Он был депортирован в США, где признался в том, что работал с ФСБ. По словам Баратова, его целью был взлом электронной почты и личных аккаунтов по поручениям спецслужб.