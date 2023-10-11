Россия выплатила иностранным авторам музыки рекордно низкие роялти

РАО отчиталось о падении выплат иностранным авторам музыки в 6 раз в 2022 году

Иностранные авторы музыки по итогам 2022 года получили от РАО минимальные с 2017 года выплаты. В обществе объясняют это ростом спроса на российские произведения, но участники рынка говорят о технических особенностях расчетов

Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images

Российское авторское общество (РАО) по итогам 2022 года выплатило иностранным авторам рекордно низкую сумму вознаграждений как минимум с 2017 года, следует из отчетов о деятельности общества, с которыми ознакомился РБК. Соответствующая отчетность за более поздние периоды на сайте РАО отсутствует.

Так, из отчетности РАО для Минкультуры следует, что сумма вознаграждения, выплаченного иностранным правообладателям в 2022 году, составила всего 20,7 млн руб. Это более чем в шесть раз ниже показателя за 2021-й, когда иностранные авторы получили от РАО 131,4 млн руб. Даже в пандемийном 2020 году, когда закрытые из-за пандемии коронавируса рестораны, кафе и кинотеатры длительное время не могли делать отчислений в пользу правообладателей, выплаты иностранным авторам музыки были выше — тогда они составляли 125 млн руб.

Как отчитывается РАО РАО — одна из организаций, аккредитованных Министерством культуры на коллективное управление правами. Отчисления в РАО делают все заведения, в которых музыка звучит фоном (бары, рестораны, клубы и т.д.), а также телеканалы, радиостанции и кинотеатры. В соответствии со ст. 1244 Гражданского кодекса («Государственная аккредитация организаций по управлению правами на коллективной основе»), РАО уполномочено на коллективное управление правами в двух сферах: — управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного исполнения и выхода в эфир; — осуществление прав авторов музыкальных произведений, использованных в аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения за публичное исполнение и выход в эфир. Отчетность, которая передается в Минкультуры, охватывает только эти две сферы, так как только на них получена аккредитация. По предыдущим годам РАО также обнародовало годовые презентации, в которых отражало совокупные сборы, распределения и выплаты, в том числе по неаккредитованным сферам, на основании договоров с авторами. Однако за 2022 год такая презентация на сайте РАО отсутствует. В самом обществе РБК заявили, что информация из опубликованных отчетов является «исчерпывающей». В Минкультуры не ответили на запрос РБК.

Всего в 2022 году телеканалы, радиостанции, кинотеатры и заведения, где звучала музыка, отчислили РАО в пользу всех авторов произведений — и российских, и иностранных, — согласно поданным в Минкультуры отчетам, 3,2 млрд руб. Это незначительно меньше, чем в 2021-м, когда сборы достигали 3,3 млрд руб.

Из этой суммы совокупные выплаты РАО всем авторам — и российским, и иностранным — составили в 2022 году почти 2 млрд руб. (сумма общих сборов за отчетный период может не совпадать с суммой фактических выплат). В 2020 году показатель был ниже — тогда на фоне пандемии выплаты составили лишь 1,7 млрд руб. Для сравнения: в 2021 и 2019 годах, как следует из отчетов для Минкультуры, РАО выплатило суммарно по 2,4 млрд руб.

Как в РАО объясняют сокращения выплат

Распределение вознаграждения зависит от объема сборов, сообщили в РАО в ответ на запрос о причинах падения выплат авторских отчислений. «Это прямая зависимость — если уменьшаются сборы, то уменьшается и размер распределяемого вознаграждения», — объясняют в обществе. Кроме того, размеры выплат напрямую зависят и от объемов вознаграждений, которые распределяет само РАО. «Если распределено меньше вознаграждения, чем за предыдущий период, то выплачено будет тоже меньше. Флуктуации возможны в случае, если остается невыплаченное вознаграждение за предыдущие периоды. Так как РАО осуществляет выплату вознаграждения ежемесячно, то такие случаи редки», — добавляет представитель РАО.

Говоря об изменениях на внутреннем рынке, в РАО отмечают рост интереса к отечественному контенту. Это, по мнению представителя общества, «позитивный тренд, который играет немаловажную роль в формировании благосостояния российских авторов». «Тренд, в частности, виден из статистики использования музыки для озвучания коммерческих пространств, например ресторанов, магазинов и гостиниц, — утверждают в РАО. — Популярность плейлистов с российскими произведениями выросла в среднем на 30%».

Активно идет «импортозамещение» музыки в кино и на телевидении, продолжает представитель РАО. В современных сериалах, по его словам, звучит русская классическая и эстрадная музыка, востребован также жанр авторской песни. «Знаменитый «Танец с саблями» Арама Хачатуряна вошел в саундтрек сериала «Любовники», — приводит пример собеседник РБК. — Его же сюита к драме «Маскарад» стала музыкальным оформлением сериала «Нулевой пациент». Вернулась популярность к песням и композициям ВИА «Пламя», «Самоцветы», «Синяя птица», «Веселые ребята», «Цветы». В первых строках востребованных исполнителей — Алла Пугачева, Анна Герман и Высоцкий, Олег Анофриев с песнями из мультфильма «Бременские музыканты». Шлягеры советских лет вы встретите и в компьютерной игре Atomic Heart».

Как изменился порядок выплат иностранным авторам В мае 2022 года вступил в силу указ президента № 322, который ввел новый регламент выплат вознаграждения правообладателям из недружественных стран. Теперь они производятся только через специальный рублевый счет «О», причем заводится такой счет по заявлению пользователя-«должника», а не правообладателя. Как ранее поясняли РБК в РАО, вывести деньги со счета правообладатель может только с разрешения правительственной комиссии. Аналогичный порядок выплат действует и в отношении музыкантов, поддержавших санкции против России, а также «оскорблявших народ России, ее руководство и государственные символы, распространявших фейки о российской армии или очернявших ее вооруженные силы в медиа и социальных сетях», заявляли в РАО.

Как падение выплат комментируют участники рынка

Впрочем, источник РБК в медиаотрасли обращает внимание, что работа РАО, как и всех организаций по коллективному управлению правами (ОКУПов), базируется «не на интересе слушателей к какой-то конкретной музыке, а на практике». «Если зарубежные артисты не выступают в России, а их музыка не крутится по радио, то и отчисления авторам будут падать, — объясняет он. — Кроме того, в прошлом году РАО сократило ставки отчислений, чтобы поддержать индустрию. Это также повлияло на выплаты».

Российская музыкальная индустрия за последние годы «нативно импортозаместилась», обращает внимание организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. «По данным музыкальных дистрибьюторов, 82% выпущенных треков называются кириллицей, что означает большую вероятность их русскоязычного собственно содержания, — отмечает он. — В 2023 году и вовсе начался взрыв появления большого количества новых молодых имен среди российских артистов, которые интересны россиянам. Кроме того, еще с начала пандемии в Россию практически не приезжали иностранные артисты».

Еще один аспект, на который обращает внимание Бабич, — отсутствие технической возможности переводить деньги за границу. «Как именно можно делать выплаты иностранным авторам в этой ситуации — большой вопрос», — резюмирует он.