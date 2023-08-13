Москалькова ответила на предложение запретить трансляцию западной музыки

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отреагировала на обращение жителей Курска, предложивших перестать включать зарубежную музыку в публичных местах, заявив, что речи об отмене западной культуры не идет.

В июле ветераны боевых действий, проживающие в Курске, направили местному омбудсмену Владимиру Фирсову обращение с более чем 30 подписями, в котором попросили принять меры по прекращению трансляции американских и западноевропейских песен в публичных местах и торговых центрах города.

«Когда идет война с нацизмом эти «хозяева жизни» — владельцы ТЦ позволяют даже в День Победы использовать музыку и песни американских и западноевропейских исполнителей из недружественны стран, спонсирующих нацизм», — говорилось в обращении, фрагмент которого Фирсов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Курский омбудсмен заявил, что местным отраслевым комитетам и министерствам следует еще и пересмотреть репертуар художественных фильмов, которые показывают в кинотеатрах города, и больше показывать фильмы, которые «принесут гораздо больше пользы в деле патриотического и культурного воспитания».

«Он [Фирсов] получил коллективное обращение и отреагировал на него. Наши ветераны были возмущены засильем западной квазикультуры: музыка, фильмы и комиксы (книгами это назвать нельзя), пропагандирующие извращения, насилие и наркоманию, действительно представляющие угрозу для нашего общества», — объяснила Москалькова слова курского омбудсмена в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что речь не идет об отмене западной культуры, а российские и зарубежные писатели и композиторы являются «частью нашей общей культуры, да и в целом цивилизации». «Мы никогда не будем уподобляться русофобам, пытающимся отменить русскую культуру! Именно об этом четко и недвусмысленно писал мой коллега», — заключила Москалькова.