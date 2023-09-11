Владелец «Русского радио» запустит станцию корейской и китайской музыки

Русская медиагруппа запустит digital-радио с азиатским контентом. При стартовых инвестициях в размере всего нескольких миллионов рублей на горизонте пяти лет холдинг планирует привлечь «сотни миллионов» доходов

Дмитрий Медников (Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости)

Русская медиагруппа ( РМГ, владеет в том числе радиостанциями «Русское радио», Monte Carlo и Maximum, а также телеканалом RU.TV) запустит цифровое радио с азиатской музыкой. Об этом РБК в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал управляющий директор холдинга Дмитрий Медников.

Запуск digital-проекта (название пока не определено) состоится в ближайшие несколько недель, уточнил Медников. Выбор именно цифровой среды для старта на первых этапах позволит группе обеспечить «понятный и устойчивый рост»: «Здесь нельзя переборщить с количеством, люди должны узнавать новые названия, бренды и выбирать, что им близко», — объяснил глава РМГ.

Кроме того, ставку на digital-среду Медников объясняет тем, что именно она демонстрирует увеличение аудитории: сейчас количество прослушиваний единиц контента в интернете у РМГ составляет около 1 млрд в год. Причем рост обеспечивает международная аудитория.

Объем инвестиций в запуск составляет «считанные миллионы рублей», признает Медников. Прогноз по потенциальной аудитории нового проекта он не дает, объясняя это отсутствием на рынке внятной статистики по популярности подобной музыки. Но в денежном выражении на горизонте пяти лет глава РМГ планирует только за счет этого проекта привлечь в бизнес «сотни миллионов рублей», в том числе за счет рекламы. «Это один из способов постепенного наращивания доходов с возможностью в дальнейшем увеличивать офлайн-активность: проводить фестивали, формировать культурно-коммерческий рынок и создавать рекламное пространство», — объясняет Медников.

В минувшем июле РМГ уже запускала подобное цифровое радио, но с африканской музыкой. Тогда это было приурочено к форуму Россия — Африка. В этот раз привязки нового цифрового радио к ВЭФ нет, уточняет Медников.