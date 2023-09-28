Билетные сервисы зафиксировали сокращение репертуара театров

Билетные сервисы зафиксировали снижение числа спектаклей в театрах и рост цен на билеты. Крупные площадки отрицают сокращение репертуара

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Количество спектаклей в российских театрах в начале осеннего сезона сократилось на 23%, следует из данных «дочки» МТС — компании «МТС Энтертейнмент», владеющей билетным сервисом Ticketscloud и витринами Ticketland и МТС Live (по собственным данным, на них приходится около четверти всех продаж билетов в театры).

По статистике билетных сервисов, в сентябре—октябре 2023 года количество мероприятий, которые проходят в театрах России, снизилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Снижение относительно 2021-го менее выражено и составляет 4%. Абсолютные цифры по числу спектаклей в «МТС Энтертейнмент» не приводят. У Минкультуры последние данные по количеству спектаклей доступны за полный 2022 год: по данным министерства, всего в российских театрах тогда состоялось 153,4 тыс. спектаклей, в Москве — 26,7 тыс.

РБК направил запросы в пресс-службу Минкультуры.

Что происходило с театральной индустрией Театральная сфера с 2022 года претерпела ряд кадровых и структурных изменений. В июне 2022 года произошла смена руководителей в «Современнике», «Школе современной пьесы» и «Гоголь-центре». Директором последнего назначили Александра Бочарникова, а худруком вместо Алексея Аграновича стал Антон Яковлев, а вместо «Гоголь-центра» вернулся театр имени Гоголя. Худруком Театра Луны стал актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, а основатель Сергей Проханов ушел на должность президента театра. В ноябре 2022 года пост главного режиссера Театра им. Евгения Вахтангова оставил Юрий Бутусов. Чуть ранее работу в театре прекратил его худрук Римас Туминас. Пост худрука Театра им. Вл. Маяковского 25 февраля оставил Миндаугас Карбаускис. Тогда же в США переехал режиссер Дмитрий Крымов, в апреле он заявил, что не может вернуться в Россию, пока ситуация не изменится, и выступил с критикой военной операции на Украине, в сентябре ряд его спектаклей был снят с репертуара российских театров. «Современник» со ссылкой на технические проблемы отменил спектакли с участием Лии Ахеджаковой, затем народная артистка лишилась и последней роли в «Театре наций». В январе 2023 года народного артиста Дмитрия Назарова (внесен российским Минюстом в список иноагентов) и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. А.П. Чехова.

Что происходит с репертуаром театров в столице

В Москве количество мероприятий в театрах в сентябре—октябре сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и на 21% по сравнению с 2021 годом, подсчитали в «МТС Энтертейнмент».

В пресс-службе московского департамента культуры в ответ на вопрос РБК привели статистику по премьерам: за первые девять месяцев московские театры выпустили порядка 200 новых проектов. За полный 2022 год их было 277, а за допандемийный 2019-й — 286.

Как изменилась стоимость билетов в театры

Средняя цена одного билета в театры на спектакли, идущие в сентябре—октябре этого года, составляет 2076 руб., оценивает «МТС Энтертейнмент». По сравнению с тем же периодом 2022 года цена выросла на 8%, а относительно 2021-го — на 4%.

Подорожание билетов на театральные мероприятия фиксирует и «Яндекс. Афиша»: в среднем стоимость одного билета в сентябре и октябре составляет 2214 руб., рассказал представитель сервиса. Это на 21,6% больше, чем в эти же месяцы в прошлом году, и почти на треть превышает уровень 2021 года.

В Москве билеты в театры подорожали больше, чем в среднем по России, отмечают в «МТС Энтертейнмент»: сейчас средняя цена достигает 2900 руб. для одного посетителя, что на 15% больше сентября—октября 2022-го и на 22% больше аналогичного периода 2021 года.

В московском департаменте культуры приводят меньшую оценку средней стоимости билетов в столичные театры: по их данным, в сентябре она составляет 1524 руб. Сопоставимых по периоду показателей в пресс-службе департамента не приводят, отмечая лишь, что в декабре 2022 года этот показатель составлял 1665 руб., однако на декабрь традиционно приходятся новогодние представления, стоимость которых выше обычных.

В какие театры активнее всего покупают билеты В топ-5 московских театров по количеству проданных билетов за период с 1 августа по 18 сентября 2023 года, по данным «МТС Энтертейнмент», вошли Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова, Мастерская Петра Фоменко, Московский драматический театр им. А.С. Пушкина, Московский академический театр им. Маяковского и «Ленком» (абсолютные цифры не приводятся). Рейтинг театральных постановок в столице по количеству проданных билетов на билетных витринах МТС за тот же период возглавили спектакли «Идеальный муж» в Театре комедии, «Мадемуазель Нитуш» и «Война и мир» в Театре им. Евгения Вахтангова, а также «Пигмалион» и «Теща с сюрпризом!» — оба также идут в Театре комедии. Если ранжировать постановки по средней стоимости билета, самым дорогим спектаклем, по версии «МТС Энтертейнмент», выступает «Абсолютно другая нага» в Театре Crave (29 тыс. руб.), далее следуют Crave Airlines на той же площадке (17,5 тыс. руб.), «Ревизор» в Московском театре Олега Табакова (17,2 тыс. руб.), «Одна абсолютно счастливая деревня» в Мастерской Петра Фоменко (16,9 тыс. руб.) и «Матросская тишина» в Театре Олега Табакова (15,5 тыс. руб.).

Что говорят аналитики и театры

Несмотря на то что спектакли и мюзиклы остаются «самым стабильным видом досуга зрителей», сокращение разнообразия контента в этом сегменте происходит в том числе «из-за отъезда части режиссеров и актеров», констатирует директор по стратегии «МТС Энтертейнмент» Владимир Агеев. «Театрам сегодня сложнее предлагать премьеры в том же объеме, как прежде, — отмечает эксперт. — При этом даже несмотря на сокращение общего числа постановок, мы наблюдаем повышенный спрос на репертуарные мероприятия осени с началом нового театрального сезона».

Расходы театров растут быстрее инфляции, так как главная их статья — оплата творческого труда, что неизбежно приводит к ускоренному росту издержек, отмечает, в свою очередь, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. При этом зрительский спрос, по его словам, растет, «что дает возможность поддерживать необходимый для существования и развития объем доходов меньшими усилиями». Чем меньше позиций в репертуаре, тем меньше у театра расходов — остаются самые популярные спектакли, констатирует Сафронов: «Не зря самым прибыльным театральным форматом считается мюзикловый, когда постановка идет без перерыва годами: так сокращаются затраты на смену декораций, продвижение и так далее».

Опрошенные РБК представители крупных столичных театров говорят, что количество спектаклей на их площадках не изменилось по сравнению с прошлым сезоном. Так, в театре «Ленком» кратко ответили, что все показатели, включая репертуар, остались на прежнем уровне. В Театре наций также сообщили, что количество спектаклей не сократилось, ценовая политика не изменилась, а на новый сезон запланированы 15 премьер — в два раза больше, чем в прошлом году, когда их состоялось семь.

Ряд спектаклей Малого театра, которые шли давно, действительно были сняты с репертуара, однако общее количество представлений в новом сезоне, наоборот, увеличилось, рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова, уточнив, что театр ежегодно выпускает по семь новых постановок. Средняя стоимость билетов при этом, по ее словам, не изменилась (точных цифр она не привела).

РБК также направил запросы в Большой театр, Театр им. Евгения Вахтангова, РАМТ, Театр Ермоловой, Театр им. А.С. Пушкина, МХТ им. А.П. Чехова, МХАТ им. М. Горького, Мариинский театр, Александринский театр и Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова. На момент публикации материала ответы получены не были.