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РАО объяснило порядок вознаграждения музыкантам-иноагентам

РАО: музыканты-иноагенты приравниваются к правообладателям из недружественных стран
Выплаты музыкантам-иноагентам должны проходить по аналогии с авторами из недружественных стран — через спецсчет и с согласия правительства, считают в РАО. За отчислениями пока никто из таких артистов не обращался
Фото: Jason Davis / Getty Images
Фото: Jason Davis / Getty Images

Иностранные музыканты и российские исполнители со статусом иноагента столкнулись с трудностями при получении авторского вознаграждения за публичное воспроизведение своих композиций. Об этом РБК сообщили два источника на концертном рынке и представители нескольких артистов, информацию об особом порядке расчета с такими правообладателями РБК подтвердили и в Российском авторском обществе (РАО).

Сейчас, согласно указу президента № 322 от 27 мая 2022 года, вознаграждения правообладателям из недружественных стран производятся только через специальный рублевый счет «О», объяснили РБК в пресс-службе РАО. Причем такой счет заводится по заявлению пользователя-«должника», а не правообладателя. Вывести деньги со счета правообладатель может только с разрешения правительственной комиссии, пояснили в РАО.

Аналогичный порядок действует и в отношении музыкантов, поддержавших санкции против России, «оскорблявших народ России, ее руководство и государственные символы, распространявших фейки о российской армии или очернявших ее вооруженные силы в медиа и социальных сетях», утверждают в РАО: «Они приравниваются к правообладателям из недружественных стран. Их вознаграждение точно так же поступает на специальный рублевый счет «О» и может быть выведено только с разрешения правительства».

Несмотря на то что в указе, на который ссылается представитель РАО, правообладатели со статусом иноагента отдельно не упоминаются, на практике выплаты им за публичное воспроизведение музыки также перечисляются на подобный счет, утверждают в обществе. «Все исполнители, признанные таковыми (иноагентами. — РБК), успели допустить массу оскорбительных антироссийских высказываний и потому подпадают под действие указа», — считают в РАО.

В пресс-службе Минфина сообщили, что заявления о разрешении на вывод средств на рассмотрение подкомиссии ни от иностранцев, ни от иноагентов не поступали.

Как распределяются авторские вознаграждения

РАО — аккредитованная Минкультуры организация по коллективному управлению правами, действующая в интересах авторов музыкальных произведений. На основании аккредитации общество заключает лицензионные договоры и договоры о выплате авторского вознаграждения с театрами, концертными площадками, магазинами, ресторанами, телерадиокомпаниями и другими организациями, где публично воспроизводится музыка. По этим договорам, общество занимается сбором, распределением и выплатами авторского вознаграждения за использование произведений в публичных местах.

По собственным данным РАО, число таких соглашений с российскими правообладателями на данный момент превышает 26 тыс. «На территории России в области музыки РАО представляет интересы практически всех российских авторов и более 2 млн зарубежных правообладателей», — отмечается на сайте общества.

Ставки авторского вознаграждения за публичное исполнение музыкальных произведений зависят от формата использования той или иной композиции и от региона. Например, стандартная ставка без региональных коэффициентов за фоновое озвучивание композиции в ресторане — ежемесячный платеж в диапазоне 37–40 руб. за 1 кв. м площади (но не менее 1,5–2,8 тыс. руб., в зависимости от площади заведения), в клубе площадью до 200 кв. м — 9 тыс. руб., в магазине — от 600 до 16,4 тыс. руб. в зависимости от площади.

Что говорят музыканты-иноагенты

Сейчас в реестр иноагентов внесены около двух десятков российских музыкантов, в том числе Семен Слепаков, Земфира, солист группы Little Big Илья Прусикин, Елизавета Гырдымова (Монеточка), Моргенштерн, Мирон Федоров (Oxxxymiron), лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (все признаны иноагентами) и другие.

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Никто из опрошенных РБК музыкантов-иноагентов выплат за публичное воспроизведение своей музыки в России за последние месяцы не получал. Так, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, попавший в реестр иноагентов в том числе за интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в России иноагентом, также внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремистской деятельности), рассказал, что раньше авторские отчисления поступали на его зарплатный счет раз в квартал. «Эта организация (РАО. — РБК) всегда старательно следила за исполнением всех произведений на сцене, на радио, по телевидению и так далее, — отметил он. — Другое дело, что раньше это приносило деньги, а сегодня, когда мне в России работать запрещено, а песни мои вряд ли там звучат, с чего мне получать отчисления? Может, там и набираются какие-то 10 копеек, но на мою жизнь это вряд ли как-то повлияет». На вопрос, не планирует ли он подавать заявление на вывод средств, Макаревич ответил: «Там нечего выводить».

«РАО прекратило с нами любые коммуникации, никаких отчислений мы не получаем», — рассказала РБК Елена Савельева, директор рэпера Ивана Алексеева, работающего под псевдонимом Noize MC и признанного иноагентом в прошлом ноябре. Объем платежей от общества, по ее словам, ежегодно сокращался на 30–40%, но с прошлого года они перестали поступать вовсе.

Менеджер музыканта Ивана Дремина, известного под псевдонимом Face и также признанного иноагентом, сообщил лишь что тот «никаких отношений» с РАО не имеет.

Как изменилось потребление музыки иностранцев и иноагентов

По данным сервиса аудиобрендинга Fonmix, на которые ссылается РАО, воспроизведение музыки иностранных правообладателей и потребление зарубежного контента в ресторанах, барах, гостиницах и торговых центрах значительно снизились. Точных цифр в РАО не приводят, однако утверждают, что параллельно с этим трендом в 2,1 раза выросла частота воспроизведения российской музыки в публичных местах. Так, в прошлом году по сравнению с 2021-м был рост на 35% в категории «Хиты советского кино», «Суперхиты эпохи 90-х» показали рост на 23%. Соответственно, русская поп-музыка выросла на 29%, эстрада 1970–1980-х — на 34%, а русские ретрохиты — на 31%.

Как статус иноагента влияет на работу музыкантов

Российское авторское общество вправе взимать плату за воспроизведение композиций иностранных авторов, даже если вознаграждение им РАО в настоящее время не перечисляет, считает управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. Решение РАО проводить расчеты с иноагентами по аналогии с представителями недружественных стран юрист считает законным: «С 1 декабря вступил в силу ФЗ № 255 о контроле за деятельностью иноагентов: в 11-й статье прописаны ограничения для лиц с этим статусом. Тем не менее никаких запретов в отношении указанных лиц по выплате им авторского вознаграждения закон не содержит».

Авторов и исполнителей со статусом иноагента в общей массе российских исполнителей не так много, считает глава InterMedia Евгений Сафронов. Причем многие из них вообще не имеют отношений с РАО, так как изъяли свои произведения из его управления, и получают отчисления от издательств. «Несомненно, статус иноагента создает исполнителям большие проблемы: им не запрещено выступать, они все еще появляются в чартах, но организаторы чаще всего не рискуют организовывать концерты с ними, медиа тоже осторожничают и не продвигают их произведения, — объясняет Сафронов. — Можно сказать, что статус иноагента сокращает доходы музыкантов значительно, на один-два порядка, что ставит под вопрос возможность продолжения профессиональной деятельности».

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