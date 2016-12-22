Власти пообещали изменить антипиратские законы после исков к «Яндексу»

Антипиратское законодательство в России необходимо усовершенствовать ​после спора правообладателей и «Яндекса», заявил вице-премьер Максим Акимов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Совершенствование законодательства, в том числе антипиратского, точно нужно. До конца года постараемся необходимые акты в Думу внести, которые позволят более четко определить права сторон», — сказал Акимов.

По его словам, работа по данному вопросу идет в контакте с ФАС, агентством по интеллектуальной собственности, Минэкономразвития и бизнесом.

В августе иски к «Яндексу» в суд подали телеканалы ТНТ, ТВ3, 2х2 и «Супер» (входят в холдинг «Газпром-Медиа»), заявив, что сервис «Яндекс.Видео» выдает ссылки на пиратские сайты, где нелегально размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне».

Суд удовлетворил требования телеканалов, Роскомнадзор указал сервису удалить ссылки на пиратский контент, в противном случае пригрозив блокировкой. «Яндекс» удалил из поиска часть ссылок, но в «Газпром-Медиа» заявили, что пиратский контент все еще доступен. Однако Роскомнадзор не нашел оснований для блокировки «Яндекс.Видео». 10 сентября каналы «Газпром-Медиа» подали в суд на «Яндекс».