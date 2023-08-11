«Важное испытание способностей страны»: мировые СМИ о запуске «Луны-25»

Россия запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Луна-25» — для страны это первая почти за 50 лет экспедиция к спутнику Земли. Как оценивают запуск мировые СМИ — в обзоре РБК

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

The Guardian, Великобритания

«Миссия «Луна-25» будет стремиться совершить посадку около южного полюса Луны, собрать геологические образцы в этом районе и отправить данные о признаках воды или ее составных элементов, что может повысить вероятность будущей человеческой колонии на Луне.

Но главной целью запуска была демонстрация того, что Россия все еще способна отправить миссию на Луну несмотря на многочисленные неудачи в прошлом, смену поколений научных специалистов, переносов из-за санкций и изоляции из-за войны на Украине.

Постсоветская Россия запустила две неудачные космические посадки: «Марс-96» в 1996 году и «Фобос-Грунт» в 2011 году, обе из которых потерпели крушение в Тихом океане <...>

Просто достижение Луны без происшествий будет считаться успехом».

Japan Today, Япония

«Российская лунная миссия, первая с 1976 года, соперничает с Индией, которая в прошлом месяце запустила свой лунный аппарат «Чандраян-3», а также, в более широком смысле, с Соединенными Штатами и Китаем — обе страны расширили программы по исследованию Южного полюса Луны <...>

От миссии «Луна-25» зависит довольно много, поскольку Кремль заявляет, что западные санкции — многие из которых были нацелены на аэрокосмический сектор Москвы — не смогли нанести вред российской экономике.

В последние годы крупные державы, такие как США, Китай, Индия, Япония и Европейский Союз, проводили исследования Луны. В прошлом году провалилась японская посадка на Луну, а в 2019 году — израильская миссия. Ни одна страна не совершила мягкую посадку на Южном полюсе. Индийская миссия «Чандраян-2» потерпела неудачу в 2019 году.

Сложный рельеф затрудняет посадку, но открытие водяного льда может оказаться историческим: его можно использовать для добычи топлива и кислорода, а также для питья».

Politico, США

«Несмотря на войну и санкции, Владимир Путин пытается вернуть Россию в космическую гонку <...>

«Если им это удастся, это будет огромным технологическим и научным достижением», — сказал Тим Маршалл, автор книги «Будущее географии», посвященной геополитике космоса. Он утверждает, что успешная российская высадка и плодотворный год исследований станут большим шагом в реализации планов по созданию лунной базы совместно с Китаем к 2030-м годам.

Российская миссия «Луна-25» направляется для наблюдения за южным полюсом Луны, где, по мнению ученых, есть обильные запасы воды, запертые во льду в вечной тени горных хребтов. Пополнение запасов воды является важнейшим требованием для поддержания жизни на Луне, так как дает кислород для дыхания, питьевую воду и даже ракетное топливо, что в дальнейшем поможет космическим державам исследовать космос с любого лунного форпоста <...>

Но просто успешная посадка космического корабля на скалистый южный полюс Луны — что само по себе может произойти впервые — также доказала бы Пекину, что Москве все еще есть что предложить, когда речь идет о передовых аэрокосмических технологиях. Две страны уже пообещали работать вместе, чтобы построить лунную базу к 2030-м годам, но Пекин в наши дни является явным лидером».

Indian express, Индия

«Первая российская лунная миссия с 1976 года может приземлиться на южном полюсе Луны раньше, чем индийская «Чандраян-3», несмотря на то, что она была запущена почти через месяц после последней <...>

Южный полюс Луны является ценной целью, поскольку он может содержать значительное количество льда, который можно использовать для извлечения кислорода и топлива для будущих космических исследований, сообщает Reuters. И Россия, и Индия сейчас борются за то, чтобы стать первой страной, совершившей посадку зонда на Южном полюсе <...>

С миссией «Луна-25» Россия надеется возродить то, что когда-то было одной из лучших мировых программ исследования космоса. Последним «русским» зондом, совершившим посадку на Луну, была «Луна-24», которая в августе 1976 года собрала образцы грунта <...> Ни одна миссия не выполняла подобную задачу на протяжении десятилетий, пока аппарат «Чанъэ-5» не вернулся в Китай в 2020 году.

Во времена «Луны-24» в космическую гонку были вовлечены Соединенные Штаты и СССР. В сегодняшней в ней есть еще два участника — Индия и Китай».

The New York Times, США

«В условиях западных санкций и войны, лишившей страну иностранного капитала и технологий, запуск «Луны» становится важным испытанием ее способности проложить новый путь. Для будущих миссий Россия планирует разработать электронные компоненты, которые она ранее закупила бы у иностранных компаний.

Это испытание, за которым будут пристально наблюдать во всем мире, поскольку Европа и Америка стремятся изолировать Россию на фоне войны на Украине, а Россия в ответ пытается укрепить свои политические и экономические связи с незападными странами. Владимир Путин рассматривает космическую программу как одно из направлений этих усилий. Когда в прошлом месяце он принимал лидеров африканских стран на саммите в Санкт-Петербурге, он пообещал расширить сотрудничество России с африканскими странами «в области космических технологий и их применения» <...>

В то время как лунная гонка 1960-х захватила воображение людей во всем мире, «Луна-25» участвует в гораздо более сдержанной гонке — она может превзойти индийский космический корабль, который выбрал более медленный и энергоэффективный маршрут на Луну после запуска месяц назад».

«Россия запустила свою первую миссию на Луну почти за 50 лет, участвуя в космической гонке с Индией, которая также планирует в этом месяце посадить лунный корабль.

Запуск корабля «Луна-25» на Луну в пятницу стал первым в России с 1976 года, когда страна еще являлась частью Советского Союза, и был проведен без помощи Европейского космического агентства, которое прекратило сотрудничество с Россией <...>

Космодром [Восточный] является любимым проектом президента России Владимира Путина и играет ключевую роль в его усилиях превратить Россию в космическую сверхдержаву и переместить российские запуски с космодрома Байконур в Казахстане».