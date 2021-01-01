Китайский зонд успешно завершил миссию по сбору грунта на Луне

Космический корабль Chang'e-5 на поверхности Луны (Фото: Jin Liwang / Xinhua / AP)

Взлетный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» успешно приземлился на Землю, завершив миссию по сбору лунного грунта. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.

Согласно сообщению, в 01:33 (20:33 мск) «Чанъэ-5» вошел в атмосферу Земли. На высоте около 10 км он раскрыл парашют для окончательного торможения.

Зонд приземлился на территории Автономного района Внутренняя Монголия в 01:59 (20:59 мск). На его поиски отправился спасательный отряд.

Согласно плану, «Чанъэ-5» по воздуху доставят в Пекин, где извлекут контейнер с образцами грунта.