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Как выглядит российский космический корабль, который полетит на Луну

Фотографии российского космического корабля, который полетит на Луну

Ночью 11 августа на Луну стартует космический корабль «Луна-25». Запуск намечен с космодрома Восточный, до спутника Земли он долетит к 21 августа и сядет на поверхность. Как выглядит аппарат — в фотогалерее РБК.
Автоматическую станцию &laquo;Луна-25&raquo; разработали сотрудники ракетно-космического комплекса &laquo;НПО имени С.А. Лавочкина&raquo;. Это будет первая станция в истории современной России, которая долетит до поверхности Луны, последний советский спускаемый аппарат побывал на спутнике в 1976 году
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Автоматическую станцию «Луна-25» разработали сотрудники ракетно-космического комплекса «НПО имени С.А. Лавочкина». Это будет первая станция в истории современной России, которая долетит до поверхности Луны, последний советский спускаемый аппарат побывал на спутнике в 1976 году

&laquo;Луна-25&raquo; состоит из космического и спускаемого аппаратов. Вес корабля&nbsp;&mdash; более полутора тонн, из которых 1 т&nbsp;&mdash; это топливо. Аппарат также получает энергию от солнечных батарей и радиоизотопного источника питания
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Луна-25» состоит из космического и спускаемого аппаратов. Вес корабля — более полутора тонн, из которых 1 т — это топливо. Аппарат также получает энергию от солнечных батарей и радиоизотопного источника питания

Запуск планируется провести&nbsp;с космодрома Восточный&nbsp;в Амурской области. Основная дата старта&nbsp;&mdash; 11 августа, резервная&nbsp;&mdash; 12 августа. 21&ndash;22 августа намечена посадка спускаемого аппарата в районе Южного полюса Луны
Фото: ТАСС

Запуск планируется провести с космодрома Восточный в Амурской области. Основная дата старта — 11 августа, резервная — 12 августа. 21–22 августа намечена посадка спускаемого аппарата в районе Южного полюса Луны

На корабле установлена различная научная аппаратура, в том числе рука-манипулятор для сбора образцов с поверхности Луны, инфракрасный спектрометр для изучения грунта Луны, телекамера для съемки поверхности и другие
Фото: ТАСС

На корабле установлена различная научная аппаратура, в том числе рука-манипулятор для сбора образцов с поверхности Луны, инфракрасный спектрометр для изучения грунта Луны, телекамера для съемки поверхности и другие

У миссии &laquo;Луна-25&raquo; есть конкурент&nbsp;&mdash; индийская станция &laquo;Чандраян-3&raquo;. Ее запустили в середине июля. Дата посадки на Луну&nbsp;&mdash; 24 августа
Фото: Павел Кассин / Роскосмос Медиа / ТАСС

У миссии «Луна-25» есть конкурент — индийская станция «Чандраян-3». Ее запустили в середине июля. Дата посадки на Луну — 24 августа

Главная задача миссии &laquo;Луны-25&raquo;&nbsp;&mdash; отработка технологий посадки в околополярной области Луны и анализ грунта
Фото: РИА Новости

Главная задача миссии «Луны-25» — отработка технологий посадки в околополярной области Луны и анализ грунта

Сотрудники монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов космодрома Восточный во время установки в горизонтальное положение станции &laquo;Луна-25&raquo; и разгонного блока &laquo;Фрегат&raquo;
Фото: Н. Бережная / Роскосмос Медиа / ТАСС

Сотрудники монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов космодрома Восточный во время установки в горизонтальное положение станции «Луна-25» и разгонного блока «Фрегат»

Установка ракеты-носителя &laquo;Союз-2.1б&raquo; со станцией &laquo;Луна-25&raquo; на стартовую площадку на космодроме Восточный
Фото: Н. Бережная / Роскосмос Медиа / ТАСС

Установка ракеты-носителя «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25» на стартовую площадку на космодроме Восточный

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