Как выглядит российский космический корабль, который полетит на Луну
Ночью 11 августа на Луну стартует космический корабль «Луна-25». Запуск намечен с космодрома Восточный, до спутника Земли он долетит к 21 августа и сядет на поверхность. Как выглядит аппарат — в фотогалерее РБК.
Автоматическую станцию «Луна-25» разработали сотрудники ракетно-космического комплекса «НПО имени С.А. Лавочкина». Это будет первая станция в истории современной России, которая долетит до поверхности Луны, последний советский спускаемый аппарат побывал на спутнике в 1976 году
«Луна-25» состоит из космического и спускаемого аппаратов. Вес корабля — более полутора тонн, из которых 1 т — это топливо. Аппарат также получает энергию от солнечных батарей и радиоизотопного источника питания
Запуск планируется провести с космодрома Восточный в Амурской области. Основная дата старта — 11 августа, резервная — 12 августа. 21–22 августа намечена посадка спускаемого аппарата в районе Южного полюса Луны
На корабле установлена различная научная аппаратура, в том числе рука-манипулятор для сбора образцов с поверхности Луны, инфракрасный спектрометр для изучения грунта Луны, телекамера для съемки поверхности и другие
У миссии «Луна-25» есть конкурент — индийская станция «Чандраян-3». Ее запустили в середине июля. Дата посадки на Луну — 24 августа
Главная задача миссии «Луны-25» — отработка технологий посадки в околополярной области Луны и анализ грунта
Сотрудники монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов космодрома Восточный во время установки в горизонтальное положение станции «Луна-25» и разгонного блока «Фрегат»
Установка ракеты-носителя «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25» на стартовую площадку на космодроме Восточный