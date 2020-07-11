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Amazon по ошибке попросила своих сотрудников удалить TikTok

Сообщения, в которых сотрудников компании предупредили об «угрозе безопасности», исходящей от TikTok, были отправлены на фоне заявления главы Госдепа о том, что соцсеть может быть заблокирована на территории США
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Компания Amazon утром в пятницу, 10 июля, попросила своих сотрудников удалить со смартфонов социальную сеть TikTok. Спустя пять часов в компании заявили, что сообщения с просьбой удалить видеосервис были отправлены по ошибке, пишет The New York Times.

Как отмечает газета, в первоначальном электронном письме говорилось, что из-за «угроз безопасности» сотрудники должны удалить приложение со всех устройств, на которых установлена рабочая почта Amazon. В заявлении, направленном позднее, пресс-секретарь компании Кристин Браун сказала: «Изменений в нашей политике в отношении TikTok на настоящий момент нет». Она добавила, что электронное письмо некоторым сотрудникам от сегодняшнего утра было послано по ошибке.

TikTok объявил о прекращении работы на территории Гонконга
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Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

В начале этой недели государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.

Отвечая на вопрос ведущей телеканала Fox News, последуют ли США примеру властей Индии и Австралии, которые уже заявили о необходимости закрыть китайское приложение, Помпео сказал, что такое развитие событий возможно. Глава Госдепа не стал вдаваться в подробности, однако посоветовал гражданам «проявлять осторожность при использовании TikTok, чтобы личная информация не попала в руки китайских коммунистов».

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Технологии и медиа
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Власти Индии заявили о решении заблокировать TikTok и еще 59 китайских мобильных приложений в конце июня. Помимо TikTok, министерство информационных технологий Индии запретило пользоваться, в частности, мобильным приложением китайской соцсети WeChat, браузером UC, сервисом микроблогов Weibo, а также заблокировало игру Clash of Kings.

Ведомство объяснило это решение тем, что работа данных приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.

Автор: Михаил Юшков
Теги: TikTok, Amazon
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