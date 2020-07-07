TikTok объявил о прекращении работы на территории Гонконга

Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

Видеосервис TikTok в течение ближайших дней прекратит работу на территории Гонконга в связи с принятым Китаем законом о национальной безопасности в этом автономном районе. Об этом заявили в пресс-службе TikTok, передает Reuters.

«В свете последних событий мы решили прекратить работу приложения TikTok в Гонконге», — сказал представитель TikTok.

Уход приложения для создания коротких видеороликов, принадлежащего китайской компании ByteDance, связан с нежеланием предоставлять данные пользователей по запросу властей КНР.

При этом у компании есть аналогичное приложение Douyin для материкового Китая. Как сообщили в ByteDance, выход этого сервиса на рынок Гонконга пока что не планируется.