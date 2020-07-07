TikTok объявил о прекращении работы на территории Гонконга

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Инвестиции, 06 июл, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Инвестиции, 06 июл, 13:44
В России за сутки умерли 198 человек с COVID-19 Общество, 10:35 В Москве задержали советника Рогозина журналиста Ивана Сафронова Общество, 10:34 В России за сутки выявили более 6,3 тыс. заболевших Общество, 10:32 Серийный предприниматель: как заработать $1 млрд на soft skills РБК и Barrett, 10:29 Большинство российских врачей усомнились в официальных данных по COVID-19 Общество, 10:25 Виртуальные ботинки и спортивные маски: главное в fashion-ретейле Pro, 10:16 Почему девелопмент полного цикла стал основой антикризисной стратегии Недвижимость, 10:13 Аналитики сообщили о сокращении закупок лекарств для льготников на 25% Общество, 10:11 В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 2 тыс. человек Общество, 10:02 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 09:58 700 тыс. отелей начнут принимать к оплате биткоин Крипто, 09:57 Футболист НФЛ Махоумс подписал крупнейший контракт в истории спорта Спорт, 09:53 TikTok объявил о прекращении работы на территории Гонконга Технологии и медиа, 09:53 Глава минздрава Кузбасса заразился коронавирусом Общество, 09:36
Технологии и медиа ,  
0 

TikTok объявил о прекращении работы на территории Гонконга

Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

Видеосервис TikTok в течение ближайших дней прекратит работу на территории Гонконга в связи с принятым Китаем законом о национальной безопасности в этом автономном районе. Об этом заявили в пресс-службе TikTok, передает Reuters.

«В свете последних событий мы решили прекратить работу приложения TikTok в Гонконге», — сказал представитель TikTok.

Уход приложения для создания коротких видеороликов, принадлежащего китайской компании ByteDance, связан с нежеланием предоставлять данные пользователей по запросу властей КНР.

При этом у компании есть аналогичное приложение Douyin для материкового Китая. Как сообщили в ByteDance, выход этого сервиса на рынок Гонконга пока что не планируется.

В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США
Политика
Фото: Shiho Fukada / Bloomberg

Источники агентства отметили, что Гонконг был убыточным рынком для TikTok — по состоянию на август 2019 года в приложении зарегистрировались только 150 тыс. пользователей из автономного района Китая.

В конце июня китайские власти оштрафовали TikTok за распространение «вульгарного контента», отход «от основных ценностей социализма» и «угрозу здоровому воспитанию молодежи».

Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Технологии и медиа
Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Позже Министерство информационных технологий Индии заблокировало TikTok и еще 58 китайских приложений на территории страны. Индийские власти посчитали, что сервисы угрожают нацбезопасности страны и могут нанести ущерб ее суверенитету.

В понедельник, 6 июня, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в США серьезно рассматривают возможность блокировки TikTok, поскольку данные пользователей могут попасть «в руки китайских коммунистов».

Теги: TikTok, Гонконг
Материалы по теме
В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США
Политика
Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Технологии и медиа
Власти Китая наказали владельца TikTok за «уход от ценностей социализма»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter