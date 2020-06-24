Власти Китая наказали владельца TikTok за «уход от ценностей социализма»

Государственная администрация по киберпространству Китая оштрафовала видеосервис Xigua (также известный как Watermelon Video), который принадлежит пекинской компании ByteDance, владеющей приложением TikTok. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, санкции были наложены из-за того, на видеосервисе распространяется «вульгарный контент». В общей сложности регулятор провел проверку в отношении 31 крупной видеоплатформы, десять из которых были оштрафованы.

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