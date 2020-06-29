Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

Кроме TikTok власти Индии решили заблокировать приложения соцсети WeChat, браузер UC, игры Clash of Kings, сервис микроблогов Weibo и другие. Решение последовало за сообщениями о гибели 20 военных Индии на границе с КНР

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Министерство информационных технологий Индии выпустило постановление о блокировке 59 китайских мобильных приложений. Об этом сообщает государственное Бюро прессы и информации (Press Information Bureau, PIB).

Список подлежащих блокировке программ возглавил видеосервис TikTok. Кроме него в Индии нельзя будет воспользоваться мобильными приложениями китайской соцсети WeChat, браузером UC, сервисом микроблогов Weibo и другими. Также будет заблокирована игра Clash of Kings.

Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.

В заявлении говорится, что в координационный центр по борьбе с киберпреступностью МВД Индии поступило много обращений от граждан, в которых они сообщали, что беспокоятся по поводу политики некоторых приложений в отношении безопасности данных и конфиденциальности. Индийское правительство также считает, что блокировка пойдет на пользу индийским мобильным приложениям и пользователям Сети в стране.