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Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

Кроме TikTok власти Индии решили заблокировать приложения соцсети WeChat, браузер UC, игры Clash of Kings, сервис микроблогов Weibo и другие. Решение последовало за сообщениями о гибели 20 военных Индии на границе с КНР
Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters
Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Министерство информационных технологий Индии выпустило постановление о блокировке 59 китайских мобильных приложений. Об этом сообщает государственное Бюро прессы и информации (Press Information Bureau, PIB).

Список подлежащих блокировке программ возглавил видеосервис TikTok. Кроме него в Индии нельзя будет воспользоваться мобильными приложениями китайской соцсети WeChat, браузером UC, сервисом микроблогов Weibo и другими. Также будет заблокирована игра Clash of Kings.

Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.

В заявлении говорится, что в координационный центр по борьбе с киберпреступностью МВД Индии поступило много обращений от граждан, в которых они сообщали, что беспокоятся по поводу политики некоторых приложений в отношении безопасности данных и конфиденциальности. Индийское правительство также считает, что блокировка пойдет на пользу индийским мобильным приложениям и пользователям Сети в стране.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Индийские СМИ сообщали, что 16 июня в результате столкновения вооруженных сил на границе с Китаем погибли 20 индийских военных. Власти заявили, что конфликт начался по вине КНР, которая нарушила статус-кво относительно Линии фактического контроля (демаркационная линия между Индией и Китаем, которая фактически является границей между странами, но не признавалась таковой юридически до 1990-х годов).

В Нью-Дели уточняли, что китайские военные возвели на границе пункт наблюдения, а индийские решили демонтировать его. В итоге между сторонами завязался конфликт. Огнестрельное оружие во время перепалки не применялось, по утверждению индийской стороны, военнослужащие использовали палки, камни и другие предметы, оказавшиеся под рукой. Борьба продолжалась около шести часов. Индийская сторона указывала, что пострадали и китайские граждане, но не называла их количество. Пекин обвинил Нью-Дели в провокации, отметив, что индийские военные незаконно пересекли границу.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Индия, Китай, мобильные приложения
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