Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Министерство информационных технологий Индии выпустило постановление о блокировке 59 китайских мобильных приложений. Об этом сообщает государственное Бюро прессы и информации (Press Information Bureau, PIB).
Список подлежащих блокировке программ возглавил видеосервис TikTok. Кроме него в Индии нельзя будет воспользоваться мобильными приложениями китайской соцсети WeChat, браузером UC, сервисом микроблогов Weibo и другими. Также будет заблокирована игра Clash of Kings.
Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
В заявлении говорится, что в координационный центр по борьбе с киберпреступностью МВД Индии поступило много обращений от граждан, в которых они сообщали, что беспокоятся по поводу политики некоторых приложений в отношении безопасности данных и конфиденциальности. Индийское правительство также считает, что блокировка пойдет на пользу индийским мобильным приложениям и пользователям Сети в стране.