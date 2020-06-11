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Маск оценил статью Рогозина о полете Crew Dragon

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал отрывок из статьи главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, опубликованной в журнале Forbes.

Американский журналист Эрик Бергер в своем Twitter процитировал слова Рогозина, где тот сравнил работу «Роскосмоса» с полотнами художников эпохи Возрождения.

«Так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный «Роскосмосом» американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен», — писал Рогозин.

Бергер отметил, что перевод слов главы «Роскосмоса» на английский язык «это что-то»

«Неплохой отрывок!», — написал Маск в ответ на твит.

Основатель SpaceX добавил, что ему «следует отдать должное» советским наработкам по двигателям времен 1980-х. По словам, Маска они послужили поводом для того, чтобы разработчики ракетных двигателей Raptor решили использовать вместо водорода смесь метана и жидкого кислорода.

Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с полотнами Микеланджело и Тициана
Общество
Дмитрий Рогозин

Материал дополняется.

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