Маск оценил статью Рогозина о полете Crew Dragon

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал отрывок из статьи главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, опубликованной в журнале Forbes.

Американский журналист Эрик Бергер в своем Twitter процитировал слова Рогозина, где тот сравнил работу «Роскосмоса» с полотнами художников эпохи Возрождения.

«Так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный «Роскосмосом» американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен», — писал Рогозин.



Бергер отметил, что перевод слов главы «Роскосмоса» на английский язык «это что-то»

«Неплохой отрывок!», — написал Маск в ответ на твит.

Основатель SpaceX добавил, что ему «следует отдать должное» советским наработкам по двигателям времен 1980-х. По словам, Маска они послужили поводом для того, чтобы разработчики ракетных двигателей Raptor решили использовать вместо водорода смесь метана и жидкого кислорода.