Group-IB отчиталась об итогах расследования аномалий на шоу «Голос. Дети»

Расследование компании Group-IB выявило накрутку голосов в пользу Микеллы Абрамовой, следует из отчета компании. Ранее из-за подозрения в накрутках итоги конкурса, организованного «Первым каналом», были пересмотрены

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Компания Group-IB завершила техническое расследование аномального голосования на шоу «Голос. Дети». Результаты работы экспертов есть у РБК. Эксперты пришли к выводу, что в ходе голосования за участников шоу имела место накрутка голосов с помощью СМС-голосования и звонков зрителей.

Специалисты Group-IB обнаружили, что более 41 тыс. голосов за участника 07 поступили с двух групп номеров.

«Среди IVR-звонков в пользу участника 07 была обнаружена группа номеров, следующих один за другим. Все они принадлежат региону Башкортостан и представляют собой списки идущих подряд телефонных номеров», — говорится в отчете компании. В накрутке в целом было задействовано 9 484 номера, с которых поступило 33 175 звонков за участника 07.

Под номером 07 выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

Вторая группа номеров, принадлежащая одному оператору в Ленинградской области, была обнаружена при анализе СМС. В тексте 8 216 из них по ошибке обнаружили кусок технического кода, который позволил сделать вывод об автоматизированной отправке сообщений.