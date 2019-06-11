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Скандал в шоу «Голос» ,  
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Group-IB отчиталась об итогах расследования аномалий на шоу «Голос. Дети»
Расследование компании Group-IB выявило накрутку голосов в пользу Микеллы Абрамовой, следует из отчета компании. Ранее из-за подозрения в накрутках итоги конкурса, организованного «Первым каналом», были пересмотрены
Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Компания Group-IB завершила техническое расследование аномального голосования на шоу «Голос. Дети». Результаты работы экспертов есть у РБК. Эксперты пришли к выводу, что в ходе голосования за участников шоу имела место накрутка голосов с помощью СМС-голосования и звонков зрителей.

Специалисты Group-IB обнаружили, что более 41 тыс. голосов за участника 07 поступили с двух групп номеров.

«Среди IVR-звонков в пользу участника 07 была обнаружена группа номеров, следующих один за другим. Все они принадлежат региону Башкортостан и представляют собой списки идущих подряд телефонных номеров», — говорится в отчете компании. В накрутке в целом было задействовано 9 484 номера, с которых поступило 33 175 звонков за участника 07.

Под номером 07 выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

Вторая группа номеров, принадлежащая одному оператору в Ленинградской области, была обнаружена при анализе СМС. В тексте 8 216 из них по ошибке обнаружили кусок технического кода, который позволил сделать вывод об автоматизированной отправке сообщений.

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Были обнаружены экспертами и другие аномалии — высокая плотность поступающих в поддержку участника 07 голосов (300 голосов в секунду против среднего показателя 110 голосов в секунду), а также небывалый разрыв в количестве отправленных с одного номера голосов в поддержку этого участника, с голосами в поддержку остальных артистов. «Среднее количество всех голосов, отданных с одного телефона за участника 07, приближается к 8, при среднем значении по остальным участникам около 1,5», — говорится в отчете. При этом с 2015 года за все сезоны шоу «Голос» данный показатель в среднем составлял 1,33.

Географический анализ полосования также показал отклонения в процентном соотношении голосов, отданных за участника 07. «Особенно ярко это выражено в Башкирии — 97%, Курске — 96% и Ульяновской области — 95%», — говорится в отчете компании.

Анализ на уязвимости

Эксперты также выявили ряд уязвимостей в веб-сайте и приложениях, через которые регистрировались голоса. «Потенциально ими мог воспользоваться внешний злоумышленник, обладающий достаточно высокой квалификацией по взлому приложений и систем. Однако, как показал первый и последующие этапы анализа, этого не произошло», — говорится в отчете компании.

Не обнаружили эксперты и данных о несанкционированном вмешательстве и со стороны сотрудников компании-агрегатора или третьих лиц. «Таким образом была опровергнута версия о возможном вмешательстве в голосование со стороны различных типов злоумышленников», — говорится в отчете компании.

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«Как технические специалисты, мы не оцениваем влияние на голосование, этику и другие вопросы, находящиеся вне поля наших компетенций, но считаем важным открыто показать как строилась наша работа, исходя из имеющихся данных и возможностей для анализа», — заявил гендиректор Group-IB Илья Сачков, комментируя результаты расследования.

В отчете компании также подчеркивается, что этот отчет не предназначен для того, чтобы «делать обвинительные выводы в сторону кого-либо из участников проекта «Голос.Дети» и их родителей.

Скандал на шоу «Голос. Дети»

«Первый канал» аннулировал результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», победительницей которого стала Микелла Абрамова, в середине мая. Абрамову поддержали 56,5% проголосовавших, и такой высокий результат, нехарактерный для прошлых сезонов, вызвал широкий общественный резонанс.

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В итоге телеканал привлек компанию Group-IB к анализу итогов голосования во время финала шоу «Голос. Дети», а также аннулировал результаты финала и заново провел конкурс, отказавшись от выбора единственного победителя. В итоге награды получили все финалисты проекта.

Авторы: Наталья Демченко, Мария Истомина
Теги: «Голос», расследование, Group-IB
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