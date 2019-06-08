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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Скандал в шоу «Голос» ,  
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Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

«Первый канал» не будет закрыть музыкальное шоу «Голос.Дети», заявил в интервью «РИА Новости» гендиректор Константин Эрнст.

Он отметил, что, «конечно», съемки новых сезонов конкурса будут продолжаться.

Общество
Как развивался скандал с шоу «Голос. Дети»

Результаты финала последнего, шестого сезона, детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала. Абрамова выиграла по итогам зрительского голосования, которое в прямом эфире 26 апреля транслировал «Первый канал». Однако после подозрений в возможной накрутке голосов «Первый канал» начал проверку совместно с профильной компаний Group-IB, которая действительно выявила нарушения.

В итоге «Первый канал» аннулировал результаты голосования и провел повторный финал, в котором победителями были признаны все участники финала.
 

Теги: Константин Эрнст, «Голос», будущее
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