Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

«Первый канал» не будет закрыть музыкальное шоу «Голос.Дети», заявил в интервью «РИА Новости» гендиректор Константин Эрнст.

Он отметил, что, «конечно», съемки новых сезонов конкурса будут продолжаться.

Результаты финала последнего, шестого сезона, детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала. Абрамова выиграла по итогам зрительского голосования, которое в прямом эфире 26 апреля транслировал «Первый канал». Однако после подозрений в возможной накрутке голосов «Первый канал» начал проверку совместно с профильной компаний Group-IB, которая действительно выявила нарушения.

В итоге «Первый канал» аннулировал результаты голосования и провел повторный финал, в котором победителями были признаны все участники финала.

