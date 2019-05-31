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Скандал в шоу «Голос» ,  
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Брат участницы шоу «Голос. Дети» потребовал возбудить дело против Алсу

Двоюродный брат участницы шоу «Голос. Дети» и «Голос 7» Рушаны Валиевой Ильгиз Валиев подал заявление в полицию с требованием провести проверку по поводу ситуации на шоу «Голос. Дети 6». Об этом РБК сообщил его адвокат Искандер Фахретдинов.

По словам правозащитника, заявление было подано 30 мая в Останкинский отдел полиции Москвы.

«На наш взгляд, здесь есть все признаки 184 статьи УК «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса», — заявил Фахретдинов.

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Юрист отметил, что участников конкурса, по вине которых результаты голосования были аннулированы, нужно было дисквалифицировать, как это происходит во время спортивных соревнований. Так, согласно международным правилам спортивных состязаний, если результаты спортсмена признаются незаконными, он автоматически дисквалифицируется.

РБК обратился за комментарием к представителю певицы Алсу, а также направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

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«Первый канал» 16 мая аннулировал результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети», в котором по итогам голосования зрителей победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Компания Group-IB заявила о выявлении автоматизированной отправки СМС в пользу участника под номером 07, под которым выступала Абрамова. 24 мая на «Первом канале» вышел спецвыпуск шоу, в котором гендиректор канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов шестого сезона, включая дочь Алсу. В спецвыпуске Микелла Абрамова не участвовала. В обращении к Абрамовой Эрнст заявил, что она остается «частью семьи» шоу.

Теги: новости РБК, «Голос», проверка, голосование
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