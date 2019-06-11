Волож предупредил о необходимости приспосабливаться к вниманию властей

Во всем мире власти все больше концентрируют внимание на интернет-компаниях, и скоро тем придется приспосабливаться к новым вызовам, заявил в обращении к акционерам «Яндекса» Аркадий Волож. Он добавил, что Россия не исключение

Аркадий Волож (Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС)

Интернет-компаниям во всем мире скоро придется приспосабливаться к усилению регулирования отрасли, которая привлекает все больше внимания властей. Об этом говорится в обращении главы «Яндекса» Аркадия Воложа, приуроченном к годовому собранию акционеров компании.

«Государственные органы целого ряда стран признали стратегическое значение технологий для государства и стали пристальнее следить за работой крупных технологических компаний», — отметил Волож. Он указал, что критика в отношении Facebook, расследования против Alphabet и Amazon, ограничения в отношении Huawei свидетельствуют о том, что власти все больше сосредотачивают внимание на этой индустрии, и интернет-компании должны приспосабливаться к новым вызовам.

«В этом смысле Россия не исключение. Мы понимаем вызов и поддерживаем активный конструктивный диалог с соответствующими органами власти на рынках, которые мы обслуживаем», — добавил Волож.

В начале июня источники РБК сообщили, что несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». За это время компания так и не предоставила ключи, хотя по закону на это отводится десять дней, отмечали они. Позднее глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что ФСБ не связывалась с ведомством и можно предположить, что между сторонами идет диалог. Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян сообщил РБК, что решение проблемы у участников переговоров есть, однако отказался раскрыть детали.