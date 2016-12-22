Интернет-сервисы в России обязали хранить трафик пользователей полгода

Организатор распространения информации также должен предоставить при необходимости электронные сообщения госорганам, в том числе обеспечивающим безопасность государства

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Российские интернет-компании с 1 июля должны хранить записи разговоров и сообщения пользователей в течение шести месяцев в рамках «пакета Яровой». Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства России.

В документе идет речь о текстовых сообщениях, голосовой информации, изображениях, звуках, видео- и иных электронных сообщениях.

В постановлении также указывается, что организатор распространения информации обеспечивает хранение этой информации на территории России, а также должен обеспечить предоставление электронных сообщений госорганам, ведущим оперативно-разыскную деятельность или обеспечивающим безопасность государства.​

Эти требования к интернет-компаниям, известные как «закон Яровой», должны также коснуться операторов связи.

1 июля вступят в силу антитеррористические поправки в федеральное законодательство, неофициально известные как «закон Яровой». Они были подписаны президентом России еще в июле 2016 года. Поправки обязывают операторов связи и организаторов распространения информации в интернете хранить все виды коммуникации абонентов и пользователей (в том числе аудиозаписи разговоров и переписки).

В феврале сообщалось, что операторов связи обяжут хранить данные в течение полугода (начиная с 1 июля 2018 года), а для интернет-трафика ограничение должно было составить 1 месяц начиная с 1 октября.

В апреле было опубликовано постановление правительства, касающееся операторов связи. Текстовые сообщения и записи разговоров они должны будут хранить в течение полугода с момента «окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки».

В отношении операторов связи, которые предоставляют услуги, оказываемые через интернет (сюда входят, в частности, электронная почта и мессенджеры), срок хранения составит 30 суток начиная с 1 октября 2018 года. Последующие пять лет компании должны ежегодно увеличивать на 15% емкость «технических средств накопления».

Согласно опубликованному в четверг, 28 июня, постановлению, для интернет-компаний таких условий не предусмотрено.

Минкомсвязи оценивало затраты операторов связи на выполнение требований антитеррористических поправок в десятки миллиардов рублей для каждого крупного оператора. «Это вполне посильные деньги, мы не прогнозируем какое-то серьезное увеличение цен [на услуги связи]», — заявлял глава ведомства Николай Никифоров.

МТС заявляла, что за пять лет потратит на выполнение «закона Яровой» до 60 млрд руб., «ВымпелКом» (бренд «Билайн») планирует выделить около 45 млрд руб. на те же пять лет. «МегаФон» оценивал затраты за выполнение положений поправок в 8 млрд руб. в течение 2018 года.