Вступил в действие «Пакет Яровой» о хранении данных пользователей

В России с 1 июля началось действие «закона Яровой», предписывающего операторам распространения данных в интернете (ОРИ) — мессенджерам, соцсетям и мобильным операторам — хранить данные о звонках и сообщениях пользователей.

Утвержденный правительством 26 июня срок для хранения данных составляет шесть месяцев. Эту информацию ОРИ должны будут предоставлять по запросу госструктур, ведущих оперативно-разыскную деятельность или обеспечивающих безопасность государства.​

В то же время часть ОРИ только начали развертывать оборудование для масштабного хранения данных. Этот процесс может занять до пяти лет. Документы с техническими требованиями к соответствующему оборудованию до сих пор не приняты.

«Пакет Яровой» был принят в июле 2016 года. В том же году сервисы, использующие шифрование, обязали предоставлять ключи от него в распоряжение ФСБ.



