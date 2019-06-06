Глава Роскомнадзора предположил нахождение «Яндексом» и ФСБ решения спора

Глава Роскомнадзора Александр Жаров предположил, что ФСБ и «Яндекс» нашли приемлемое решение относительно ключей шифрования. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает корреспондент РБК.

«ФСБ нам ничего не написало. Это говорит о том, что между компанией «Яндекс» и ФСБ диалог идет, и они находят решение», — сказал Жаров.

Он напомнил, что «Яндекс» заявил, что не будет передавать ключи. «Значит, они нашли другое техническое решение, как, не отдавая ключей, удовлетворить интересы спецслужб по поводу поиска, видимо, конкретных людей», — добавил Жаров.

Отмечается, что с 3 июня Роскомнадзор ведет плановую проверку «Яндекса» и его структур на предмет соблюдения законодательства по защите персональных данных.