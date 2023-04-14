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Маск запустил программу монетизации в Twitter

Илон Маск объявил о запуске программы монетизации контента пользователей в Twitter
Пользователи смогут размещать для своих подписчиков платные тексты и видео; в первый год действия программы им не надо будет платить комиссию Twitter за исключением той, что взимают платежные системы
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Илон Маск
Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / Reuters)

Twitter вводит программу монетизации пользовательского контента, сообщил американский бизнесмен, владелец соцсети Илон Маск.

Теперь платным можно сделать любой материал для подписчиков — от длинных текстов до видео, для этого нужно выбрать соответствующие настройки.

По словам бизнесмена, в течение первых 12 месяцев действия программы «Twitter не будет забирать никаких средств» из тех, что заработают пользователи, взиматься будет только комиссия платежных систем. Маск добавил, что соцсеть будет продвигать авторский контент, цель платформы — чтобы его создатели добились «максимального успеха».

Бизнесмен приобрел Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд. The New York Times со ссылкой на презентацию Маска для инвесторов сообщала, что среди его планов по развитию соцсети к 2028 году были увеличение выручки в пять раз по сравнению с показателем 2021-го, до $26,4 млрд, и сокращение доли рекламы до 45% для снижения зависимости Twitter. Среди источников доходов Маск указывал рекламу, подписку и платежный сервис.

По завершении сделки бизнесмен отменил ряд инструментов модерации с целью «продвигать свободу слова». В частности, в апреле Twitter снял ограничения на поисковую выдачу аккаунтов российских государственных деятелей и ведомств, обратила внимание The Telegraph (их твиты перестали отображаться в рекомендациях после начала военных действий на Украине).

После этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил пересмотреть решение о блокировке Twitter в России; позднее с аналогичной просьбой к генпрокурору Игорю Краснову обратились депутаты всех фракций. В Роскомнадзоре заявили, что не видят для этого оснований, так как на платформе остаются 1,3 тыс. запрещенных материалов, в том числе детская порнография, «наркотический и суицидальный контент», призывы к массовым беспорядкам и фейки о военных действиях на Украине.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Илон Маск Twitter монетизация контент
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