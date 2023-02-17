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Bloomberg узнал о закрытии двух из трех офисов Twitter в Индии

Bloomberg: Twitter закрыл два из трех офисов в Индии после увольнения 90% сотрудников
Компания закрыла офисы в Мумбаи и Нью-Дели, у нее остался только один филиал в Бангалоре. Подразделения закрыли после ноябрьских сокращений — тогда Twitter покинули 90% из 200 сотрудников в Индии
Twitter TWTR Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американская корпорация Twitter закрыла два из трех своих офисов в Индии. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Офисы закрыли в Мумбаи и Нью-Дели. В Индии у Twitter остался только один филиал в Бангалоре, где работают в основном инженеры.

Руководство компании также потребовало, чтобы оставшийся персонал перешел на удаленный режим работы.

Решение о закрытии приняли после того, как в ноябре 2022 года компания уволила из индийских подразделений 90% из 200 работавших там сотрудников, пишет агентство.

В конце октября 2022 года американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за $44 млрд. Он распустил совет директоров, лично возглавил компанию и начал ее реформировать.

В начале ноября в компании начались массовые увольнения. Агентство Reuters писало, что руководство сократило команды, которые отвечали за коммуникации, модерирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также отдельные ответственные за продукты и инжиниринговые подразделения. Тогда же CNBC сообщил, что из корпорации уволили 50% сотрудников.

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Через два месяца телеканал со ссылкой на внутренние записи компании написал, что число штатных сотрудников Twitter уменьшилось до 1,3 тыс. Менее 550 из них были инженерами. К концу января, по подсчетам телеканала, Twitter покинули 80% сотрудников.

За счет сокращения персонала Маск пытался снизить расходы на бизнес, за который, по его словам, он переплатил, купив Twitter за $44 млрд. «К сожалению, у компании нет выбора, так как она теряет более $4 млн в день», — писал Маск по поводу увольнений. В мае 2022 года газета The New York Times отмечала, что Маск хочет увеличить годовой доход Twitter до $26,4 млрд, то есть в пять раз.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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