Маск заявил, что WhatsApp нельзя доверять

Илон Маск (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) нельзя доверять, заявил американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск на своей странице в социальной сети.

Маск отвечал на твит пользователя, который сообщил, что мессенджер использовал микрофон на его устройстве, пока он спал. К посту был прикреплен скриншот, на котором видно, что в течение ночи приложение неоднократно активировало микрофон, продолжительность одного из сеансов составила 26 минут. На скриншоте, как утверждал пользователь, отражены не все попытки WhatsApp включить микрофон за ночь.

«WhatsApp нельзя доверять», — написал Маск.

Позднее он опубликовал еще один пост, в котором призвал «не доверять ничему».

В октябре создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что WhatsApp «уже 13 лет является инструментом слежки». Он отметил, что в мессенджере отсутствует шифрование данных.

21 марта 2022 года Тверской суд Москвы признал компанию Meta (владеет WhatsApp, Instagram, Facebook) экстремистской и запретил ее деятельность в России. WhatsApp блокировать не пытались.

После этого представителей власти в России начали переводить с иностранных на отечественные мессенджеры. Губернаторам, в частности, рекомендовали использовать автоматизированное рабочее место госслужащего (АРМ ГС). Платформу, разработанную VK, к началу июня использовали в государственных структурах, а до конца 2023 года власти планировали сформировать на ее основе федеральную систему и подключить к ней всех госслужащих, говорили «Коммерсанту» в Минцифры.