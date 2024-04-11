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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» назвал выполненной задачу первого пуска «Ангары» с Восточного

Ракета-носитель тяжелого класса &laquo;Ангара-А5&raquo; с разгонным блоком &laquo;Орион&raquo;
Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» (Фото: Иван Тимошенко / Roscosmos / Reuters)

Разгонный блок «Орион» доставил испытательную полезную нагрузку на орбиту, основная задача первого пуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный полностью выполнена, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось. Далее разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой будет уведен на орбиту хранения, чтобы не создавать помехи действующим космическим аппаратам, работающим на геостационарной орбите», — говорится в сообщении.

Первый запуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный. Фотогалерея
Фотогалерея 


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Юлия Овчинникова
Роскосмос
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