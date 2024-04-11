«Ангара-А5» вывела на орбиту блок с полезной нагрузкой

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Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5», пуск которой дважды переносили, вывела на орбиту испытательную полезную нагрузку. Трансляцию вел РБК.

Старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» состоялся по плану в 12:00 мск. Спустя 12 минут 26 секунд «Орион» отделился от третьей ступени «Ангары».

Ракету запустили с третьей попытки. Ранее, 9 и 10 апреля, ее пуск отменяли из-за различных сбоев.

Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР. В ближайшей перспективе она должна заменить ракету «Протон-М» как более экологически чистая, не использующая токсичные компоненты топлива. Модификации «Ангары-А5» смогут выводить на орбиту до 37 т полезного груза (против 22 т, которые может поднять «Протон»).

«Ангару» впервые запустили с космодрома Восточный, ранее ее запускали с Плесецка, но оттуда ракета может вывести на орбиту меньше полезной нагрузки для низкой околоземной орбиты.