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Технологии и медиа ,  
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«Ангара-А5» вывела на орбиту блок с полезной нагрузкой

«Ангара-А5» вывела на орбиту разгонный блок с полезной нагрузкой
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5», пуск которой дважды переносили, вывела на орбиту испытательную полезную нагрузку. Трансляцию вел РБК.

Старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» состоялся по плану в 12:00 мск. Спустя 12 минут 26 секунд «Орион» отделился от третьей ступени «Ангары».

Ракету запустили с третьей попытки. Ранее, 9 и 10 апреля, ее пуск отменяли из-за различных сбоев.

Кадры запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный
Технологии и медиа

Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР. В ближайшей перспективе она должна заменить ракету «Протон-М» как более экологически чистая, не использующая токсичные компоненты топлива. Модификации «Ангары-А5» смогут выводить на орбиту до 37 т полезного груза (против 22 т, которые может поднять «Протон»).

«Ангару» впервые запустили с космодрома Восточный, ранее ее запускали с Плесецка, но оттуда ракета может вывести на орбиту меньше полезной нагрузки для низкой околоземной орбиты.

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Теги
«Ангара» Роскосмос пуск ракета
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Кадры запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный
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Тяжелую ракету «Ангара-А5» запустили с Восточного с третьей попытки
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