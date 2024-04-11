Первый запуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный. Фотогалерея
Днем 11 апреля с космодрома Восточный в Амурской области успешно запустили тяжелую ракету «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой. Предыдущие два старта, 9 и 10 апреля, были отменены. Как готовился и состоялся первый запуск «Ангары» с Восточного — в фотогалерее РБК
«Ангара» — первая разработанная в России после распада СССР ракета. У нее есть несколько видов, А5 — тяжелая версия, которая может выводить на низкую околоземную орбиту до 24,5 т груза. Также разрабатывается модификация ракеты, которая сможет выводить до 37 т
На космодром Восточный «Ангару» доставили в январе, в конце марта она была вывезена на стартовый стол
Снимок с орбиты: «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой на стартовой площадке Восточного
Первый пуск «Ангары» был запланирован на 9 апреля, но в последний момент прозвучала команда об отмене старта. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов позже пояснил, что автоматика остановила процесс подготовки к запуску из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Старт отложили на сутки
Вторую попытку запуска «Ангары» запланировали на 10 апреля, но старт вновь был отменен
Вторая отмена старта «Ангары» произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя, рассказывал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Пуск отложили еще на сутки
Третий старт оказался успешным. В районе 12:00 мск 11 апреля «Ангара» была запущена с космодрома Восточный
Через несколько минут после запуска «Ангара-А5» успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой. Комментируя старт, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сказал, что «предстоит еще много работать» с ракетой, чтобы обеспечить ее надежность.
В 2028 году «Ангаре» нужно будет запускать пилотируемый корабль, отметил он