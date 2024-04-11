Первый запуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный. Фотогалерея

Через несколько минут после запуска «Ангара-А5» успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой. Комментируя старт, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сказал, что «предстоит еще много работать» с ракетой, чтобы обеспечить ее надежность.

В 2028 году «Ангаре» нужно будет запускать пилотируемый корабль, отметил он