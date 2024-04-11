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Первый запуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный. Фотогалерея

Появились фотографии запуска ракеты «Ангара» с космодрома Восточный

Днем 11 апреля с космодрома Восточный в Амурской области успешно запустили тяжелую ракету «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой. Предыдущие два старта, 9 и 10 апреля, были отменены. Как готовился и состоялся первый запуск «Ангары» с Восточного — в фотогалерее РБК
&laquo;Ангара&raquo;&nbsp;&mdash; первая разработанная в России после распада СССР ракета. У нее есть несколько видов, А5&nbsp;&mdash; тяжелая версия, которая может выводить на низкую околоземную орбиту до 24,5 т груза. Также разрабатывается модификация ракеты, которая сможет выводить до 37 т
Фото: «Роскосмос»

«Ангара» — первая разработанная в России после распада СССР ракета. У нее есть несколько видов, А5 — тяжелая версия, которая может выводить на низкую околоземную орбиту до 24,5 т груза. Также разрабатывается модификация ракеты, которая сможет выводить до 37 т

На космодром Восточный &laquo;Ангару&raquo; доставили в январе, в конце марта она была вывезена на стартовый стол
Фото: «Роскосмос»

На космодром Восточный «Ангару» доставили в январе, в конце марта она была вывезена на стартовый стол

Снимок с орбиты:&nbsp;&laquo;Ангара-А5&raquo; с разгонным блоком &laquo;Орион&raquo; и испытательной полезной нагрузкой на стартовой площадке Восточного
Фото: «Роскосмос»

Снимок с орбиты: «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой на стартовой площадке Восточного

Первый пуск &laquo;Ангары&raquo; был запланирован на 9 апреля, но в последний момент прозвучала команда об отмене старта. Глава &laquo;Роскосмоса&raquo; Юрий Борисов позже пояснил, что автоматика остановила процесс подготовки к запуску из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Старт отложили на сутки
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Первый пуск «Ангары» был запланирован на 9 апреля, но в последний момент прозвучала команда об отмене старта. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов позже пояснил, что автоматика остановила процесс подготовки к запуску из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Старт отложили на сутки

Вторую попытку запуска &laquo;Ангары&raquo; запланировали на 10 апреля, но старт вновь был отменен
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вторую попытку запуска «Ангары» запланировали на 10 апреля, но старт вновь был отменен

Вторая отмена старта &laquo;Ангары&raquo; произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя, рассказывал глава &laquo;Роскосмоса&raquo; Юрий Борисов. Пуск отложили еще на сутки
Фото: «Роскосмос»

Вторая отмена старта «Ангары» произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя, рассказывал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Пуск отложили еще на сутки

Третий старт оказался успешным. В районе 12:00 мск 11 апреля &laquo;Ангара&raquo; была запущена с космодрома Восточный
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Третий старт оказался успешным. В районе 12:00 мск 11 апреля «Ангара» была запущена с космодрома Восточный

Через несколько минут после запуска &laquo;Ангара-А5&raquo; успешно вывела на орбиту разгонный блок &laquo;Орион&raquo; с испытательной полезной нагрузкой. Комментируя старт, глава &laquo;Роскосмоса&raquo; Юрий Борисов сказал, что &laquo;предстоит еще много работать&raquo; с ракетой, чтобы обеспечить ее надежность. В 2028 году &laquo;Ангаре&raquo; нужно будет запускать пилотируемый корабль, отметил он
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Через несколько минут после запуска «Ангара-А5» успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой. Комментируя старт, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сказал, что «предстоит еще много работать» с ракетой, чтобы обеспечить ее надежность.

В 2028 году «Ангаре» нужно будет запускать пилотируемый корабль, отметил он

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Теги
мультимедиа «Ангара» ракета-носитель космодром Восточный
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