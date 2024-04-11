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Ракета «Ангара» вывела на орбиту прототип спутника для рекламы из космоса

Ракета «Ангара-А5» вывела на орбиту малый спутник «Гагаринец» частной компании
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Разгонный блок «Орион», запущенный ракетой-носителем «Ангара-А5» с космодрома Восточный, вывел на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат «Гагаринец». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для «отработки элементов служебной платформы». «Разгонный блок «Орион» продолжает выведение испытательной полезной нагрузки на заданную орбиту», — добавили в «Роскосмосе».

В пресс-службе инновационного центра «Сколково», резидентом которого выступает компания Avant Space, рассказали РБК, что в космос запустили прототип рекламного спутника с системой лазерного проецирования. Предполагается, что, перемещаясь по орбите на высоте 500–600 км, группировка таких спутников будет формировать в небе логотипы и тексты, похожие на созвездия.

Первый запуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный. Фотогалерея
Фотогалерея 

Они будут работать по принципу QR-кода, для считывания которого пользователи смогут бесплатно скачать мобильное приложение, рассказали в «Сколково». При этом рекламу должны увидеть невооруженным глазом жители 18 крупнейших городов мира, утверждают в центре.

Проекция будет включаться только во время прохождения группировки спутников над городами на 3–5 минут. Размещение логотипа на спутнике обойдется в $1 млн при заключении контракта до конца 2024 года, сообщили в «Сколково».

Avant Space стала резидентом «Сколково» в 2016 году. Компания получила грантовую поддержку от фонда «Сколково» в размере около 35 млн руб. Свой первый спутник на базе платформы Cubesat 16U она показала в августе 2019 года, а в 2020-м были проведены испытания лазерной системы.

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Теги
ракета «Ангара» спутник «Восточный» Сколково
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