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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» раскрыл причину второй отмены пуска «Ангары»

«Роскосмос»: запуск «Ангары-А5» отменили из-за сбоя системы контроля двигателя
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Вторая отмена запуска ракеты «Ангара А5» произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Запуск ракеты отменили днем 10 апреля, на космодроме прозвучала команда «отбой пуска». Ее дали за несколько минут до начала запуска.

Ракету пытались запустить второй раз подряд за последние сутки. Накануне ракету также запускали, но в последний момент прозвучала команда на отмену пуска. Тогда Борисов говорил, что процесс запуска остановила автоматика. Это произошло из-за «сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока». «В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — говорил глава «Роскосмоса».

Для ракеты «Ангара» это должен быть первый запуск с космодрома «Восточный». До этого ее запускали с космодрома «Плесецк».

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