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Юристы предупредили о рисках предложений купить Hogwarts Legacy

Юристы предупредили о рисках мошенничества при покупке Hogwarts Legacy через посредников
На «Авито» появились объявления с предложением установить игру Hogwarts Legacy. Для оказания услуги придется передать продавцу пароль от аккаунта. Юристы предупреждают как о рисках мошенничества, так и о нарушении авторских прав
Кадр из игры Hogwarts Legacy
Кадр из игры Hogwarts Legacy (Фото: hogwartslegacy.com)

На сервисе «Авито» появились десятки объявлений с предложением помочь установить новую видеоигру по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy, обнаружил РБК. Большая часть доступных на 13 февраля 17:00 мск предложений касается приставок PlayStation 5 и 4. Причем на последнюю, как уточняют продавцы при переписке, действует только предзаказ, так как официальный релиз игры для этой модели состоится лишь в апреле.

Официально покупка видеоигры недоступна российским пользователям. 10 марта 2022 года представитель подразделения видеоигр Sony заявил, что компания приостановила все поставки консолей и программного обеспечения в Россию, а магазин PlayStation Store закрыл доступ для российских пользователей. Microsoft также ограничил для российских игроков возможность напрямую оформить подписку Game Pass, необходимую для Xbox: активировать ее можно только через подарочную карту.

Чем известна игра Hogwarts Legacy

Видеоигра Hogwarts Legacy была разработана американской студией Avalanche Software (известна играми по мотивам вселенных Mortal Kombat и Rampage), ее издатель — Warner Bros. Interactive Entertainment (также издавала Mad Max, Mortal Kombat и игры по сериям комиксов DC и Vertigo Comics). По сюжету игроки посещают школу чародейства и волшебства Хогвартс, в которой учился Гарри Поттер, однако действия игры происходят задолго до описанных в серии романов Джоан Роулинг событий: в 1800-х годах.

Ранний доступ к Hogwarts Legacy для купивших deluxe-издание стартовал 7 февраля, полноценный релиз состоялся 10 февраля. Сейчас игра доступна на Windows, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S, позже она появится на PlayStation 4 и Xbox One, а летом — на Nintendo Switch. Российской озвучки у игры нет, однако пользователям доступны русские субтитры.

12 февраля количество одновременно играющих в Hogwarts Legacy человек, по данным Steamdb, превысило 879 тыс., это вывело игру в топ-10 самых популярных. Также игра сумела собрать рекордную аудиторию на игровом стриминге Twitch: 1,26 млн зрителей (93% из 77 тыс. отзывов на игру на Steamdb положительные).

В найденных РБК объявлениях популярна схема, по которой продавцы предлагают потенциальным клиентам «передать» им логин и пароль от своего аккаунта PlayStation, перевести деньги за услугу и дождаться уведомления о выполнении заказа (покупка возможна только через аккаунт, зарегистрированный не в России). Игра, как заверяют в объявлении, покупается через турецкий профиль, а если его нет, продавец готов либо «помочь бесплатно» с его оформлением и сделать аккаунт «под ключ без головной боли», либо «объяснить, что делать». В качестве «гарантии» продавцы апеллируют к положительным отзывам и высоким рейтингам своих профилей на «Авито».

Заявленные ценники на услугу разнятся от 499 руб. до 8 тыс. руб. Однако в некоторых объявлениях с низкой стоимостью прописано, что «цена в описании ориентировочная», а для актуальной информации необходимо написать напрямую продавцу. Продавцы с такими объявлениями, которым корреспондент РБК написал под видом покупателя, обозначили цену на стандартную версию игры для PS5 в диапазоне от 4,2 до 4,6 тыс. руб. Официальная стоимость игры в PlayStation Store зависит от региона: например, для PS 5 в США она стоит $69,99 (5,2 тыс. руб.), а в Турции — 899 лир (примерно 3,5 тыс. руб).

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В продаже на «Авито» также можно найти диски с Hogwarts Legacy, однако их стоимость выше: так, стандартную версию предлагают за 8-8,5 тыс. руб. в зависимости от версии консоли, deluxe — за 9-9,5 тыс. руб. Встречаются и объявления в диапазоне 6-6,5 тыс. руб.

В пресс-службе «Авито» на запрос РБК заявили, что большинство исполнителей в указанной категории «оказывают услуги по установке игр не первый месяц и уже заслужили хорошую репутацию на платформе». «Конечно, наша система отлавливает триггерные слова и действия и анализирует, насколько «порядочным» является аккаунт, — объясняет представитель платформы. — Но человеческая природа такова: сколько бы ни предупреждали, что передавать свои доступы может быть рискованно, если человек захочет, он это сделает на свой страх и риск». При этом, если клиент передает кому-либо данные своего аккаунта, это никак не нарушает закон, напоминают в «Авито». Впрочем, сам сервис передавать свои личные данные не рекомендует.

О каких рисках предупреждают юристы

Опрошенные РБК юристы к подобным объявлениям относятся скептично. Так, юрист D&A Partners Антон Селиверстов отмечает, что при получении логина и пароля от аккаунта мошенники могут получить доступ к персональным данным его владельца, включая платежную информацию, если к аккаунту привязаны карты. Есть также риск хищения аккаунта, возможно с его дальнейшей перепродажей. «Проблема заключается в том, что на таком аккаунте может содержаться большое количество ранее приобретенных продуктов (игр, внутриигровых покупок, подписок), а также «достижений», — объясняет Селиверстов.

В действующем российском законодательстве о защите прав потребителей существует неопределенность в отношении потребительских сделок с интеллектуальной собственностью, в частности с видеоиграми, говорит в свою очередь управляющий партнер Semenov&Pevzner Роман Лукьянов. «Приобретая игру таким образом, потребитель оказывается в ситуации, когда претензии в рамках потребительских отношений успешно предъявить затруднительно, — отмечает Лукьянов. — Здесь же возникает и проблема с идентификацией «продавца». Важно понимать, что фактически такой «продавец» продает не саму игру, а скорее услугу по организации возможности эту игру приобрести».

Формально законодательство России не содержит запретов или ограничений, связанных с такой посреднической деятельностью, уточняет Селиверстов. Однако, по его словам, существует риск нарушения посредником законодательства о персональных данных. Кроме того, такая услуга нарушает правила Sony: «В случае выявления недостоверной информации о пользователе, указанной в аккаунте, доступ к такому аккаунту может быть заблокирован вместе с совершенными покупками. Также предоставление информации третьим лицам является нарушением пользовательского соглашения», — уточняет Селиверстов.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева согласна с тем, что предлагаемая услуга нарушает права правообладателя. Причем нарушителем в данном случае будет являться продавец, поскольку у него нет прав на перепродажу товара в определенном регионе — а именно в России. О риске нарушение исключительных прав правообладателя говорит и Лукьянов. Однако, по его словам, даже если такая услуга будет квалифицирована как нарушение, реальное привлечение продавца правообладателем к ответственности в российской юрисдикции маловероятно.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Гарри Поттер видеоигры PlayStation Авито
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