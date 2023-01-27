Лицензия, которая не выжила: история популярности Гарри Поттера в России

На фото: британский актер Том Фелтон на встрече с поклонниками в рамках фестиваля Bubble Comics Con в ЦВК «Экспоцентр», декабрь 2021 года.

В 2021 году в Россию приехал Том Фелтон — исполнитель роли главного школьного врага Гарри Поттера, Драко Малфоя. Он выступил хедлайнером фестиваля Bubble Comics Con. Сообщалось, что автограф стоил фанатам 3,5 тыс руб., фото с актером — 5 тыс. руб.