Лицензия, которая не выжила: история популярности Гарри Поттера в России
Фильмы о Гарри Поттере пропадут из российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля: закончится срок лицензионных прав, а заключать в стране новые контракты их производитель Warner Bros. отказался еще в прошлом году. Россияне как и весь мир познакомились с «мальчиком, который выжил», в 2000 году, с годами его популярность только росла. История Гарри Поттера в России — в фотогалерее РБК
На фото: старт продаж книги «Гарри Поттер и Орден Феникса» в Москве, 2004 год.
Первая книга цикла, написанного Джоан Роулинг, — «Гарри Поттер и философский камень» — вышла в России в 2000 году, через три года после публикации в Великобритании. Изначально выпуском книг о волшебнике занимался «Росмэн». Меньше чем за два года общий тираж первых трех книг составил почти 2 млн экземпляров. В 2007 году сопоставимый уровень был только у последней книги — «Гарри Поттер и Дары Смерти»: ее отпечатали стартовым тиражом в 1,8 млн штук.
На фото: очередь в кинотеатр «Россия» на премьеру фильма «Гарри Поттер и философский камень», 2022 год.
Первый фильм франшизы вышел в России в марте 2002 года, сборы составили $5,5 млн. Больше всех собрал последний фильм серии — вторая часть «Гарри Поттера и Даров Смерти». Он вышел на экраны в 2011 году и собрал $37,2 млн.
На фото: костюмированное шествие в Москве, приуроченное к выходу книги «Гарри Поттер и Проклятое дитя», 2016 год.
В 2016 году вышла пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя», действие которой разворачивается через 19 лет после событий «Даров Смерти». Несмотря на то, что Джоан Роулинг лишь принимала участие в ее создании (основными авторами были сценарист Джек Торн и режиссер Джон Тиффани), в Британии уже за первую неделю разошлось более 800 тыс. экземпляров, а российские магазины в преддверии старта продаж решили продлить часы работы.
В 2002 году на волне популярности «мальчика, который выжил» российский писатель Дмитрий Емец начал публикацию собственных романов о волшебнице Тане Гроттер. Первое зарубежное издание планировалось в Нидерландах, и в 2003 году Джоан Роулинг выиграла суд против местного издательства Byblos. Публикация «Тани Гроттер» в стране была остановлена. В России новые книги цикла продолжили выходить до 2012 года, всего в серии более 10 книг.
На фото: продавщица билетов в музей восковых фигур и фигура Гарри Поттера, Ялта, Крым, 2015 год.
Гарри Поттер стал обязательным героем выставок восковых фигур в разных городах, в России также появились тематические кафе, кондитерские и детские лагеря по мотивам книг и фильмов.
На фото: Дэниел Рэдклифф в Москве, 2012 год.
Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф дважды приезжал в Россию. В 2012 году он представил в Москве фильм «Женщина в черном», где сыграл главную роль, посетил музей Михаила Булгакова и назвал «Мастера и Маргариту» своей любимой книгой. Он также был в Москве и Санкт-Петербурге в 2010 году: в России он встретил свой 21-й день рождения.
На фото: британский актер Том Фелтон на встрече с поклонниками в рамках фестиваля Bubble Comics Con в ЦВК «Экспоцентр», декабрь 2021 года.
В 2021 году в Россию приехал Том Фелтон — исполнитель роли главного школьного врага Гарри Поттера, Драко Малфоя. Он выступил хедлайнером фестиваля Bubble Comics Con. Сообщалось, что автограф стоил фанатам 3,5 тыс руб., фото с актером — 5 тыс. руб.
На фото: артист в образе Волан-де-Морта в вагоне тематического поезда «Хогвартс-Экспресс» в Санкт-Петербурге, январь 2022 года.
В 2013 году «Росмэн» перестал издавать книги о «Гарри Поттере», объяснив это неприемлемыми условиями, предложенными агентами Роулинг. Права приобрел «Махаон», который решил издать книги в новом переводе, за который взялась Марьяна Спивак. Поклонникам серии не понравился новый вариант, где также изменились имена персонажей: например, профессор зельеварения Северус Снегг стал Злотеусом Злеем, а преподаватель полетов на метле мадам Трюк — мадам Самогони. В сети даже появилась петиция с требованием отстранить переводчицу от работы над книгой «Гарри Поттер и Проклятое Дитя». Пьеса поступила в продажу в ее переводе.
В России популярны не только сами книги и фильмы, но и музыка Джона Уильямса из кино о «Гарри Поттере». На фото — один из симфонических концертов с саундтреком.
В 2021 году в Центральном детском магазине в Москве открылся магазин, посвященный вселенной Гарри Поттера.
На фото: Московский дом книги, 2016 год.
Произведения о «Гарри Поттере» неоднократно вызывали споры среди российских чиновников и парламентариев. Например, депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров в 2016 году предлагал включить книги о волшебнике в школьную программу. А радикальные православные активисты писали петиции с требованием запретить в стране «Гарри Поттера».
На фото: акция памяти британского актера Алана Рикмана, сыгравшего Северуса Снегга, в Санкт-Петербурге, 2016 год. Поклонники изображают поднятые вверх волшебные палочки.
С 1 февраля фильмы о Гарри Поттере исчезнут из российских онлайн-кинотеатров в связи с окончание срока лицензионных прав. В конце февраля 2022 года правообладатель Warner Bros. в числе других компаний объявила об отказе выпускать свои новые фильмы в России. В апреле того же года сервисы электронных книг «ЛитРес» и MyBook сообщили, что цикл о Гарри Поттере станет недоступен пользователям по решению правообладателя.