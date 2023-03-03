Власти Украины попросили снять с продажи игру Atomic Heart

Кадр игры Atomic Heart (Фото: mundfish.com)

Власти Украины попросили руководителей компаний Sony, Microsoft и Valve Corporation снять с продажи на своих цифровых площадках игру Atomic Heart производства студии Mundfish. Письма об этом опубликовал в своем Twitter вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Совершенно новый уровень российской цифровой пропаганды — использование игровой индустрии», — написал он. Ранее в Минцифры Украины сообщали, что планируют просить запретить игру «из-за ее токсичности».

Игра Atomic Heart вышла 21 февраля. Пользователи из России и стран СНГ не могут ее установить из-за санкций. В марте прошлого года Valve закрыл основные способы оплаты в Steam (карты Visa, Mastercard и «Мир») для пользователей из России. Игру российские геймеры могут приобрести через платформу VK Play.

Игровая площадка VK Play была запущена в бета-тестирование в апреле. Платформа объединяет каталог игр, облачный гейминг, стриминг, киберспорт и игровые медиа.



В начале сентября VK объявила, что игра Atomic Heart студии Mundfish станет эксклюзивом VK Play в России.

Студию Mundfish основали на Кипре в 2017 году. В команду создателей игры Atomic Heart вошли четыре человека — Артем Галеев, Роберт Багратуни, Евгения Седова и Олег Городишенин. В ноябре прошлого года студия провела презентацию игры в Москве.

Сюжет игры разворачивается в альтернативной версии Советского Союза. На одном из предприятий в горах Казахской ССР после технического сбоя мирные роботы уничтожают сотрудников. Майор П-3, который выступает главным героем, должен попасть на объект и разобраться в причинах восстания роботов. Согласно данным на Steam, игра уже собрала более 11 тыс. отзывов, 86% из которых «очень положительные».