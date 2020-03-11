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Технологии и медиа ,  
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«Ведомости» сообщили о дефектных деталях на двух ракетах «Протон-М»

Во внутреннем крепеже ракет-носителей использовались дефектные болты, их было решено заменить. Ранее сообщалось о технических неисправностях только одной ракеты

Дефектные детали были обнаружены на двух ракетах «Протон-М», запуски которых должны были состояться в марте и июле, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева (входит в «Роскосмос»).

Ранее ГКНПЦ сообщал, что техническая неисправность была выявлена только у одной ракеты. Одна должна была вывести на орбиту два спутника «Экспресс» в конце марта. Из-за обнаруженных неисправностей запуск перенесли на май.

По данным «Ведомостей», дефекты обнаружили и на «Протоне», который предназначен для запуска научной миссии ExoMars-2020 на Марс в июле. Источник уточнил, что проблемы возникли с болтами, которые используются во внутреннем крепеже элементов ракеты: они были перекалены и это повлияло на их прочность.

При этом источники издания сообщают, что запуск «Протона» с миссией ExoMars-2020, скорее всего, состоится по графику, поскольку на замену дефектных деталей потребуется около 45 дней.

10 марта в ГКНПЦ сообщали, что «Роскосмос» создал специальную комиссию для того, чтобы найти виновных в использовании дефектных деталей.

Источник «Ведомостей» утверждает, что до 2022 года «Роскосмос» потратит более 450 млн руб. на мероприятия по контролю качества. На эти решения повлияли проблемы с качеством продукции, из-за которых в 2016 году пуски «Протонов» прервались почти на год. Эти вложения помогли, в частности, выявить проблемы с деталями в этот раз и избежать серьезных последствий, утверждает собеседник издания.

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В сентябре 2019 года стало известно, что запуск «Протон-М», запланированный на конец месяца, отложен. Тогда ракета должна была вывести на орбиту европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, причиной стала проблема при взаимодействии российской системы управления разгонного блока и американской электроники.

В первой половине октября запуск «Протон-М» успешно состоялся.

До этого «Протон» в июне не смог вовремя вывести на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-РГ» из-за проблем с трубопроводом. Запуск состоялся спустя месяц.

«Протон» — ракета-носитель тяжелого класса, предназначена для выведения космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство. «Протон-М» — основная модификации ракеты-носителя. В 2018 году «Роскосмос» решил прекратить производство «Протона» после выполнения всех контрактов и использовать ракету-носитель «Ангара».

 

Автор: Мария Лисицына
Теги: «Роскосмос», «Протон-М»
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