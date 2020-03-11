«Ведомости» сообщили о дефектных деталях на двух ракетах «Протон-М»

Во внутреннем крепеже ракет-носителей использовались дефектные болты, их было решено заменить. Ранее сообщалось о технических неисправностях только одной ракеты

Дефектные детали были обнаружены на двух ракетах «Протон-М», запуски которых должны были состояться в марте и июле, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева (входит в «Роскосмос»).

Ранее ГКНПЦ сообщал, что техническая неисправность была выявлена только у одной ракеты. Одна должна была вывести на орбиту два спутника «Экспресс» в конце марта. Из-за обнаруженных неисправностей запуск перенесли на май.

По данным «Ведомостей», дефекты обнаружили и на «Протоне», который предназначен для запуска научной миссии ExoMars-2020 на Марс в июле. Источник уточнил, что проблемы возникли с болтами, которые используются во внутреннем крепеже элементов ракеты: они были перекалены и это повлияло на их прочность.

При этом источники издания сообщают, что запуск «Протона» с миссией ExoMars-2020, скорее всего, состоится по графику, поскольку на замену дефектных деталей потребуется около 45 дней.

10 марта в ГКНПЦ сообщали, что «Роскосмос» создал специальную комиссию для того, чтобы найти виновных в использовании дефектных деталей.