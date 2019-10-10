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Технологии и медиа ,  
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«Протон-М» успешно вывел на целевую орбиту два иностранных спутника

Европейский спутник Eutelsat-5WB и американский аппарат MEV-1, запущенные на ракете «Протон-М» с космодрома Байконур, успешно выведены на целевые орбиты. Об этом сообщается в Twitter International Launch Services. 

Ракета «Протон-М» также доставила на орбиту европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B. «Подтверждено отделение Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1. Миссия проведена успешна!» — говорится в сообщении.

Общество
Глава «Роскосмоса» назвал причину переноса запуска «Протона-М»

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя коммерческими спутниками стартовала в среду, 9 сентября, в 13:17 мск с площадки космодрома Байконур. Первоначально «Протон» должен был вывести спутники на целевую орбиту 30 сентября, однако «Роскосмос» заявил о необходимости проведения дополнительных испытаний.  

Теги: Байконур, «Протон-М», спутники
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