«Роскосмос» сообщил о переносе запуска «Протона» на конец мая

«Протон-М» (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Запуск ракеты «Протон-М» вместе со спутниками «Экспресс» переносится на конец мая 2020 года из-за обнаруженной технической неисправности. Об этом говорится в заявлении генерального директора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в «Роскосмос») Алексея Варочко, поступившем в РБК.

«При проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров», — говорится в сообщении.

В настоящий момент ракета-носитель «Протон-М» находится на космодроме Байконур. После замены комплектующих ей предстоит пройти штатный цикл проверок, что повлияет на предполагаемые сроки запуска.

По данным ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, речь идет о браке, выявленном при проверке изделий 2015–2016 года производства. В сообщении говорится, что установить факт брака помогла новая система качества, применяемая «Роскосмосом».

Для того чтобы найти виновных в использовании некачественных материалов, «Роскосмос» создал специальную комиссию, сообщили в госкорпорации.