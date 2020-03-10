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«Роскосмос» сообщил о переносе запуска «Протона» на конец мая

«Протон-М»   (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Запуск ракеты «Протон-М» вместе со спутниками «Экспресс» переносится на конец мая 2020 года из-за обнаруженной технической неисправности. Об этом говорится в заявлении генерального директора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в «Роскосмос») Алексея Варочко, поступившем в РБК.

«При проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров», — говорится в сообщении.

В настоящий момент ракета-носитель «Протон-М» находится на космодроме Байконур. После замены комплектующих ей предстоит пройти штатный цикл проверок, что повлияет на предполагаемые сроки запуска.

По данным ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, речь идет о браке, выявленном при проверке изделий 2015–2016 года производства. В сообщении говорится, что установить факт брака помогла новая система качества, применяемая «Роскосмосом». 

Для того чтобы найти виновных в использовании некачественных материалов, «Роскосмос» создал специальную комиссию, сообщили в госкорпорации.

Источник РБК в «Роскосмосе» уточнил, что некачественные комплектующие были использованы на ракете «Протон-М», запуск которой был запланирован на 31 марта.

«Протон-М» — ракета-носитель тяжелого класса, ее первый запуск состоялся в апреле 2001 года. С того момента было проведено более 400 пусков этой ракеты в разных модификациях, говорится на сайте «Роскосмоса».

В начале февраля Россия осуществила первый в 2020 году космический запуск с Байконура. С космодрома в Казахстане успешно стартовала российская ракета-носитель «Союз» со спутниками британской коммуникационной компании OneWeb.

Теги: брак, ракета, «Роскосмос»
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