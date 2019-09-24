«Роскосмос» отложил пуск ракеты «Протон-М» на неопределенный срок

Ракета должна была вывести на орбиту европейский спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1. В «Роскосмосе» заявили о необходимости проведения дополнительных испытаний

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с коммерческими спутниками с космодрома Байконур отложен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«Потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что новую дату сообщат дополнительно.

Материал дополняется